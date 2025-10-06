Bashar al-Assad, la terapie intensivă, în ”stare critică”

Fostul preşedinte sirian Bashar al-Assad, exilat în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere de către jihadişti în decembrie, a fost internat la 20 septembrie într-un spital în apropiere de Moacova, într-o ”stare critică, la terapie intensivă”, dezvăluie Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relatează Le Figaro.

Fostul lider sirian nu a fost victima ”unei simple intoxicaţii alimentare, ci a unei otrăviri”, a declarat o sursă rusă SOHR.

După nouă zile de convalescenţă, al-Assad a fost externat şi se află într-o stare stabilă.

”Doar fratele său, Maher el-Assad, a fost autorizat să-l viziteze în timpul spitalizării, şi fostul secretar însărcinat cu afaceri prezidenţiale Mansour Azzam”, precizează SOHR.

El a fost otrăvit în vila sa de lângă Moscova, extrem de securizată de către autorităţile ruse.

În spitalul în care a fost intervat, catalogat drept foarte privat, au acces doar personalităţi din cadrul securităţii, armatei şi Guvernului ruse.

DISCREDITAREA PUTERII RUSE

Potrivit acestor dezvăluiri făcute joi de către SOHR, tentativa de otrăvire a fost planificată de către un fost ofiţer sirian.

Potrivit Observatorului, autorităţile ruse ”nu au nimic de a face cu asta”, iar tentativa ar fi putut să fie orchestrată cu scopul de a discrdita Kremlinul, ”incapabil să protejeze” locuitorii.

Nici autorităţile şi nici presa rusă nu au comunicat nimic despre acest incident.

”Doar cel care a comis actul ştie dacă obiectivul era eliminarea lui al-Assad sau punerea Guvernului rus într-o situaţie jenantă”, consideră SOHR.

Fostul preşedinte sirian se află în prezent în vila sa, încomjurat de escortă şi de maimulte personalităţi de încredere, sub o protecţie şi mai strictă.

Aceasta nu este pentru prima oară când Bashar al-Assad – care s-a aflat la putere timp de 24 de ani – a fost victima unei tentative de otrăvire.

În ianuarie, tabloidul britanic The Sun dezvăluia o ”tentativă de asasinat” în urma căriea s-a aflat ”în dificultate de a respira”.

Însă această dezvăluire nu a fost confirmată niciodată.