Black Friday la eMAG – Când e ziua cu cele mai multe reduceri din an

Pasionații de chilipiruri și reduceri consistente au ocazia, pe 7 noiembrie, să se bucure de cea mai mare campanie de promoții de peste ani, derulată de eMAG. Black Friday!

Black Friday 2025 la eMAG – 7 noiembrie

Oficialii companiei anunță că cea de-a 15-a ediție a evenimentului este stabilită în acest an pe 7 noiembrie, iar cumpărătorii vor avea parte de mai multe surprize.

”eMAG organizează pe 7 noiembrie a 15-a ediţie a Black Friday, ziua cu cele mai multe reduceri din an. Clienţii vor avea parte de peste 2,2 milioane de oferte speciale din oferta eMAG şi a sellerilor din Marketplace, dintre care cel puţin 1,5 milioane la cel mai bun preţ din an. Comenzile de Black Friday vor fi livrate până pe 22 noiembrie”, anunţă compania.

1,5 milioane de oferte la eMAG, de Black Friday