Black Friday la eMAG – Când e ziua cu cele mai multe reduceri din an

Pasionații de chilipiruri și reduceri consistente au ocazia, pe 7 noiembrie, să se bucure de cea mai mare campanie de promoții de peste ani, derulată de eMAG. Black Friday!
Black Friday 2025 la eMAG – 7 noiembrie
Oficialii companiei anunță că cea de-a 15-a ediție a evenimentului este stabilită în acest an pe 7 noiembrie, iar cumpărătorii vor avea parte de mai multe surprize.
”eMAG organizează pe 7 noiembrie a 15-a ediţie a Black Friday, ziua cu cele mai multe reduceri din an. Clienţii vor avea parte de peste 2,2 milioane de oferte speciale din oferta eMAG şi a sellerilor din Marketplace, dintre care cel puţin 1,5 milioane la cel mai bun preţ din an. Comenzile de Black Friday vor fi livrate până pe 22 noiembrie”, anunţă compania.
1,5 milioane de oferte la eMAG, de Black Friday
Conform declarațiilor lui Tudor Manea, CEO eMAG, vor fi cel puţin 1,5 milioane de oferte la cele mai mici preţuri din an.
„De Black Friday, eMAG aduce cel puţin 1,5 milioane de oferte la cele mai mici preţuri din an. Pentru ca toţi clienţii noştri să poată profita la maximum de aceste oferte, am pregătit soluţii de finanţare fără dobândă: buget de cumpărături în MyWallet de până la 10.000 de lei pentru până la 12 rate prin eMAG plus un voucher de 50 de lei pentru prima comandă plătită prin acest serviciu”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.
Ce poți cumpăra? Depinde de necesități, pentru că ofera este foarte variată:
· 100.000 de televizoare
· 600.000 de electrocasnice mici
· 1.500.000 de articole de îmbrăcăminte
· 3.500.000 de produse cosmetice
· 400.000 de smartphone-uri şi gadget-uri
· 150.000 de laptop-uri şi echipamente IT
· 120.000 de frigidere şi maşini de spălat
· 1.000.000 de produse pentru casă şi bricolaj.