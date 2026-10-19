Bogdan Ivan propune restricții severe pentru minori la rețelele sociale, după ce o profesoară a fost înjunghiată de un elev la o școală din Bistrița

Deputatul PSD Bogdan Ivan anunță pregătirea unui proiect de lege care ar limita accesul copiilor la rețelele de socializare, după incidentul violent petrecut luni, 19 octombrie, la o școală din Bistrița. Inițiativa, elaborată împreună cu deputatul PSD Daniel Suciu și alți parlamentari, ar introduce interdicții pentru copiii sub 14 ani și condiții suplimentare pentru utilizarea platformelor de către adolescenți. Proiectul urmează să fie depus în Parlament, iar măsurile anunțate nu sunt încă în vigoare.

Anunțul vine în aceeași zi în care un elev de 13 ani de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița a atacat cu un cuțit o profesoară și a rănit un alt elev. Cazul a readus în atenția publică discuțiile despre siguranța copiilor, influența mediului online și responsabilitatea platformelor digitale.

Copiii sub 14 ani nu ar mai putea folosi rețelele sociale

Potrivit propunerilor prezentate proiectul ar include trei măsuri principale.

Prima vizează interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii cu vârste sub 14 ani, fără excepții.

A doua măsură ar permite utilizarea platformelor de către minorii cu vârste între 14 și 18 ani numai cu acordul părinților și sub supravegherea acestora. Pentru aplicarea regulii ar urma să fie introduse mecanisme obligatorii de control parental.

Cea de-a treia propunere urmărește interzicerea mesajelor private nesolicitate trimise de adulți minorilor. În acest sens, platformele sociale ar urma să primească obligații clare privind protecția utilizatorilor minori.

Bogdan Ivan a adăugat că inițiativa ar trebui să includă verificarea efectivă a vârstei utilizatorilor, protejarea datelor personale și sancțiuni pentru companiile care nu respectă viitoarele obligații legale.

Bogdan Ivan: Responsabilitatea nu poate rămâne doar la părinți și profesori

În mesajul său public, Bogdan Ivan a susținut că protecția minorilor în mediul digital nu poate fi lăsată exclusiv în responsabilitatea familiilor și a cadrelor didactice.

„Nu este acceptabil ca responsabilitatea pentru consecințele asupra minorilor să rămână exclusiv în sarcina părinților și a profesorilor”, a transmis acesta, potrivit relatărilor despre declarația sa.

Parlamentarul a afirmat că inițiativa nu urmărește cenzurarea mediului online, ci stabilirea unor obligații mai clare pentru companiile care administrează platformele digitale. El a precizat că a discutat subiectul și la nivelul conducerii PSD și că proiectul este pregătit împreună cu Daniel Suciu, Cristi Nicula și alți parlamentari interesați de această temă. Ivan a menționat inclusiv posibilitatea susținerii unor modificări ale legislației europene, dacă acestea vor fi necesare pentru aplicarea măsurilor.

Ce s-a întâmplat la școala din Bistrița

Incidentul de la Bistrița s-a petrecut luni dimineață, în timpul programului școlar. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile locale, elevul de clasa a VII-a ar fi mers la o clasă în care se afla o profesoară, pe care a atacat-o după ce aceasta i-ar fi blocat accesul. Un alt elev a fost rănit după ce a intervenit.

Cele două victime au primit îngrijiri medicale. Polițiștii au intervenit la fața locului, iar cazul a intrat în atenția organelor judiciare. Potrivit informațiilor publicate de presă, anchetatorii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor calificat.