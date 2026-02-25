Bolojan ar putea fi răsturnat. Grindeanu face referendum în PSD pe schimbarea premierului

Tensiunile din coaliție se adâncesc, iar Sorin Grindeanu se pregătește să organizeze un referendum intern prin care le cere social democraților să voteze rămânerea lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului.

De Mihai Dima
Bolojan ar putea fi răsturnat. Grindeanu face referendum în PSD pe schimbarea premierului

Sorin Grindeanu (s), Ilie Bolojan (d)

Tensiunile din coaliție se adâncesc, iar Sorin Grindeanu se pregătește să organizeze un referendum intern prin care le cere social democraților să voteze rămânerea lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului.




Într-un interviu acordat G4Media, Sorin Grindeanu a explicat faptul că propune un vot intern în PSD pentru ca reprezentanții formațiunii politice să decidă dacă rămân în coaliție cu Ilie Bolojan sau vor căuta un alt premier de la PNL.

Totodată, în urma referendumului, social democrații vor vota dacă USR va mai face parte din coaliția de guvernare sau nu.

„Vreau să le propun colegilor din PSD să extindem consultarea internă. O întrebare DA/NU, având în vedere cum funcționează coaliția, dacă să păstrăm coaliția în această formă sau într-o formă mai restrânsă fără USR. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan. Pentru că protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL” a răspuns Sorin Grindeanu, potrivit sursei citate.

Președintele PSD a explicat faptul că acest demers înseamnă punerea în discuție a acordului de coaliție.

„Evident. Pentru că nu poți rămâne la guvernare doar fiindcă atunci când ai decis acea coaliție și ai semnat acel parteneriat credeai că lucrurile vor merge într-o altă direcție decât ce s-a întâmplat în ultimele 5 luni. Prefer să spun direct românilor că ce am sperat noi în iunie 2025 ne-am înșelat și acest protocol nu mai poate merge înainte decât să funcționez într-un parteneriat care scârțâie rău. Eu cred că lucrurile trebuie discutate transparent. Și am spus că odată cu bugetul vom face discuții de informare a colegilor de partid, ca lumea să ia o decizie în cunoștință de cauză” a mai spus Sorin Grindeanu, potrivit G4Media.

Sorin Grindeanu și-a motivat decizia cu privire la organizarea referendumului intern invocând desele conflicte din coaliție, reproșurile militanților la dresa USR.

„Au fost lunile de început în care a lipsit dialogul, chiar de la Pachetul 1. CASS pentru mame, pentru veterani… Trebuie să văd bugetul și contează foarte mult ca propunerile PSD să fie prinse” a mai spus Sorin Grindeanu.

Distribuie articolul pe:

37 comentarii

  1. Daaaaa , s-a rezolvat ! Nu se poate . Figurantul cu poză de gigolo castrat , ne ține în ,, calde ,, . De parcă noi nu știm ce e la spatele lui … . Nici frunzele nu se mai văd .

    Răspunde
Vezi toate comentariile (37)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro