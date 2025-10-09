Bolojan, avertisment pentru o ”administraţie care stă cu mâna întinsă„

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că România nu îşi mai poate permite o administraţie supradimensionată, care în multe locuri ”stă cu mâna întinsă către Guvern an de an”, iar Guvernul nu mai are bani pentru a acoperi acest deficit de funcţionare.

El a adăugat că nu susţine varianta de a ”mima” reforma, adică să fie deranjate cât mai puţin locurile în care personalul este supradimensionat.

”În ceea ce priveşte componenta de administraţie locală şi de reformă a acestei componente a administraţiei româneşti, ea (reforma – n.r.) este necesară atât din punct de vedere al eficienţei administraţiei, nu mai putem să ne permitem o administraţie supradimensionată în multe locuri, care stă cu mâna întinsă către Guvern an de an, aşa cum se vede şi în această perioadă, iar Guvernul nu mai are bani pentru a acoperi acest deficit de funcţionare, în acelaşi timp, solicitând libertăţi care ţin de autonomia locală, stabilirea salariilor aşa cum consideră autoritatea locală, stabilirea numărului de angajaţi aşa cum consideră, or aceste lucruri pot fi făcute în anumite limite”, a declarat Ilie Bolojan la B1 Tv.

Reforma administraţiei, o necesitate

”Reforma administraţiei este o necesitate, ea nu înseamnă doar reduceri de personal sau reduceri de cheltuieli, asta este doar o componentă a reformei, celelalte aspecte sunt cât se poate de clar prevăzute şi înseamnă, pe de o parte, descentralizări de competenţe. Spre exemplu, stabilirea zonelor în care pot funcţiona jocurile de noroc într-o localitate, impunerea unei taxe speciale în aceste zone pentru a regla numărul localurilor care au jocuri de noroc sau interdicţia totală, de asemenea, creşterea competenţelor autorităţilor locale, în aşa fel încât să fie factor de dezvoltare pentru aceste comunităţi, nu doar o zonă care colectează puţinele impozite şi care îşi asigură plata salariilor”, a transmis premierul.

Nu susţine mimarea reformei

”Avem două variante de lucru. Să mimăm reforma, adică să deranjăm cât mai puţin locurile în care avem personal supradimensionat. Aceasta este o ipoteză de lucru pe care eu nu o susţin. Am mai încercat să facem aceste lucruri anii trecuţi, când am anunţat că vom face reforme, dar am desfinţat posturi vacante, adică efect aproape zero. Acest lucru nu ni-l mai putem permite pentru că vine realitatea peste noi. Nu este normal să creştem impozitele la cetăţeni, iar în loc ca banii aceştia să meargă în investiţii, să tolerăm actuala stare de lucruri şi să se ducă în cheltuieli de personal care nu sunt acoperite”, a afirmat Bolojan.

Premierul a explicat că a doua variantă înseamnă să fie făcute reduceri efective

”Acolo unde, din calcule, rezultă foarte clar că personalul este supradimensionat, acolo reforma efectivă înseamnă reducerea de personal pentru că, dacă doar lucrezi la anumit nivel de salarizare sau la sporuri, anul viitor, peste doi ani de zile, le poţi creşte imediat, ceea ce am făcut în România de nenumărate ori. Şi nu este echitabil nici pentru o comună vecină care are un număr de locuitori aproximativ egal ca ei să funcţioneze eficient, să funcţioneze bine cu un număr mic de angajaţi, în timp ce în cealaltă comună care are un personal supradimensionat, din puţinele resurse pe care le are Guvernul, în loc să le ducă la investiţii, plăteşte ineficienţa acestei primării”, a conchis premierul.