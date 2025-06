Bolojan schimbă regulile și în PNL

Președintele interimar al PNL, premierul Ilie Bolojan, a afirmat, sâmbătă, că noul statut al partidului descentralizează alegerea conducerii și pune preț pe performanță, liderii liberali trebuind să fie prieteni nu cu președintele formațiunii, ci cu cetățenii din comunitățile pe care le reprezintă.

‘Statutul este un element important, pentru că în orice comunitate, dar și într-un partid regulile bune generează comportamente corecte. Și acest statut, din punctul meu de vedere, vine cu niște reguli bune în PNL. Acest partid și acest statut descentralizează alegerea conducerii și pune preț pe performanță. Este pentru prima dată, de când știu eu, când, dacă acest statut va fi aprobat, mai mult de două treimi din conducerea centrală a partidului nu va mai fi aleasă de către Congres în ansamblu, ci vor fi reprezentanți ai regiunilor pe care dumneavoastră, din fiecare regiune, îi veți alege’, a declarat Bolojan, la Consiliul Național al PNL.

În opinia acestuia, o astfel de modificare ‘rezolvă câteva lucruri’.

‘În primul rând n-o să mai voteze cei din regiunea Nord-Vest pentru cei din regiunea Nord-Est. Cei din regiunea Nord-Est știu cine sunt cei mai buni să-i reprezinte și o să-și aleagă oamenii. În al doilea rând, foarte important, nu mai trebuie să fii în echipa câștigătoare, nu mai trebuie să fii prieten cu președintele partidului, trebuie să fii prieten cu cetățenii din comunitățile pe care le reprezinți, pentru că forța de vot este dată de rezultatele pe care le-am obținut la alegerile locale, la Consiliul Județean și la alegerile parlamentare. Și, nu în ultimul rând, nu mai e nevoie să facem înțelegeri între noi, să facem tot felul de lucruri de alianțe, ne aliem cu cetățenii, ca să avem o pondere mai mare regiunii noastre în Biroul Executiv de Conducere. Aceasta este o modificare importantă și din 25 de membri ai Biroului, 19 vor fi reprezentații pe care în următoarele două săptămâni dumneavoastră îi veți alege în regiunile dumneavoastră de dezvoltare, fiecare regiune având o reprezentare care este direct proporțională cu acțiunile pe care le are la PNL, adică cu rezultatele pe care le-au obținut. Toate regiunile sunt reprezentate și nu mai trebuie să intrăm în competiție și în tot felul de discuții’, a explicat Bolojan.

Ilie Bolojan a mai afirmat că noul statut al partidului introduce responsabilitatea, punctând că documentul prevede demisia de onoare în cazul președinților de organizații care obțin ultimele 10 locuri la alegerile locale și parlamentare.

‘Acest partid introduce deci performanța, pentru că votezi după performanță, dar, mai mult decât atât, introduce responsabilitatea. Responsabilitatea are două componente: responsabilitatea financiară și responsabilitatea care este dată de rezultatele pe care le obții. Reintroducem în statut demisia de onoare a președinților de organizații care au obținut la ultimele alegeri locale și parlamentare ultimele 10 locuri. Asta nu înseamnă că vor fi imediat demiși, dar asta înseamnă că, dacă ai obținut rezultate proaste, este o chestiune de onoare, îți depui demisia. Poate sunt din cauza ta, poate nu sunt din cauza ta. Cei care mă știți, vă aduceți aminte că în 2016 am fost secretarul general al PNL și pentru că PNL în 2016 n-a obținut rezultate așa cum ne-am așteptat, mi-am depus demisia, nu s-a întâmplat nimic, m-am dus acasă la Oradea și am muncit pentru comunitate’, a spus Bolojan, la Consiliul Național al PNL.

În opinia sa, această responsabilitate va genera o competiție, în așa fel încât să obții performanță, ‘pentru că altfel nu te protejează alianțele din partid, ci te protejează (…) votul cetățenilor’.

‘Am introdus responsabilitatea financiară. Nu trebuie să fugim de această chestiune. Am acumulat niște datorii, datorită anului trecut. Noi nu putem să le spunem românilor că suntem în stare să redresăm țara, dacă nu le dovedim că redresăm Partidul Național Liberal, inclusiv din punct de vedere financiar. N-avem nicio autoritate. De aceea am propus o contribuție a fiecărui ales local, dintre care jumătate va rămâne la filiala județeană, ca să poată funcționa, și de asemenea jumătate va reveni PNL Național, ca să ne putem achita datoriile și să stăm cu fruntea sus, să avem o situație stabilă, pentru că altfel nu putem nici funcționa și nu avem nici autoritatea morală să le explicăm cum vom gestiona probleme de 100 de ori mai complicate decât aceasta’, a adăugat premierul.

El a declarat că statutul introduce răspunderea personală. ‘Am introdus răspunderea personală, legat de angajarea unor cheltuieli care ne duc în zone în care, din păcate, am ajuns astăzi în așa fel încât să evităm aceste lucruri’, a punctat liderul PNL.

Președintele interimar al PNL a afirmat că noul statut introduce competiție în partid, accentuând că dacă PNL nu face o schimbare parțială de persoane care conduc partidul, nu are ‘nicio șansă’ în anii următori.

‘Acest statut, de asemenea, introduce o competiție în partid, pentru că pozițiile naționale, cele de prim-vicepreședinte, cele de președinte sunt într-o competiție liberă și dumneavoastră, membrii partidului, în principal primarii noștri, consilierii județeni, viceprimari, aleșii locali veți putea hotărî așa cum veți considera atât în regiunea dumneavoastră, dacă președinții nu se înțeleg și nu există o unanimitate, dar și la nivel central’, a declarat Bolojan la Consiliul Național al PNL.

El a subliniat că ‘nu e suficient să ai un statut bun, trebuie să ai și o bună intenție’.

‘Acest statut și rugămintea mea este să votați, gândindu-ne că, dacă nu facem și o schimbare parțială de persoane care reprezintă partidul, care conduc partidul, care reprezintă regiunile, n-avem nicio șansă în anii următori. Orice am spune, partidul are nevoie de o modernizare, pentru că ea este absolut necesară și dumneavoastră veți decide acest lucru prin votul dumneavoastră. Și rugămintea mea, indiferent de discuțiile care se fac, în cabina de vot veți fi singuri și gândiți vă la viitorul Partidului Național Liberal’, a îndemnat Bolojan.

Președintele interimar al PNL a mai anunțat că, în sensul de a susține modernizarea, statutul prevede un număr de aproximativ 10% din locuri, atât în conducerea centrală, cât și în Birourile Județene, care sunt lăsate libere, pentru căutarea unor personalități.

‘Sunt oameni care vin cu un capital personal, capital de profesionalism, poate capital politic, care vin și întăresc partidul nostru. Pentru că, fără o deschidere, și acest statut stabilește acest lucru, din nou nu vom putea face nimic’, a punctat liderul PNL.

Ilie Bolojan a arătat că ‘va fi o perioadă dificilă pe care partidul și-a asumat o la guvernare’.

‘Este foarte posibil ca după un an, un an și jumătate, să apară o uzură puternică la guvernare. De aceea nu m-am ascuns și le-am propus colegilor ca în 2027, când se încheie un mandat de guvernare ipotetic cu reprezentarea PNL, să avem un congres, care se închidă alegerile județene care se vor desfășura până atunci, în așa fel încât colegii, dumneavoastră să puteți decide conducerea care are capacitatea să ducă partidul mai departe. Dacă nu, trebuie înlocuită, pentru că, în 2028, trebuie să creăm condiții pentru ca partidul nostru, dacă confirmă în guvernările naționale și locale, să aibă capacitatea să obțină un scor bun. Și nu trebuie să ajungem la congres, pentru că orice om responsabil, când vede că nu mai este de folos, face un pas în lateral. Dar pentru asta trebuie să încurajăm ca pe lângă fiecare dintre noi să ridicăm oameni, să permitem unor oameni să se ridice, în așa fel încât să aibă cine să ne salveze la momentul potrivit’, a mai spus președintele interimar al PNL.

UPDATE Consiliul Național al PNL a adoptat, sâmbătă, noul statul al partidului, cu aproximativ 100 de modificări, congresul urmând să limiteze mandatul conducerii PNL la doi ani.