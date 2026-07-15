CNA intervine după folosirea personajelor din „Family Guy” în clipuri cu propagandă legionară și antisemită

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis să intervină după ce pe platformele de socializare au fost identificate zeci de clipuri video în care personaje din celebrul serial de animație „Family Guy” sunt folosite pentru a promova mesaje cu caracter legionar, antisemit și extremist. Cazul a fost analizat în ședința instituției, iar membrii CNA au hotărât transmiterea unor ordine de eliminare a conținutului considerat ilegal, scrie Pagina de Media.

Potrivit informațiilor prezentate în ședința Consiliului, materialele distribuite pe platformele online utilizau personaje cunoscute din serialul de animație pentru a atrage atenția utilizatorilor, în special a celor tineri. În clipuri erau inserate mesaje care glorificau Mișcarea Legionară, promovau teorii antisemite sau conțineau afirmații care incită la ură și discriminare.

Reprezentanții CNA au atras atenția că folosirea unor personaje populare din cultura pop reprezintă o strategie prin care astfel de materiale pot ajunge mai ușor la public și pot fi distribuite rapid pe rețelele sociale. Instituția consideră că acest tip de conținut este cu atât mai periculos cu cât poate banaliza sau normaliza ideologii extremiste în rândul tinerilor și al persoanelor care nu cunosc contextul istoric.

Eliminarea clipurilor care încalcă legislația

În urma analizei, Consiliul Național al Audiovizualului a decis emiterea unor ordine de eliminare a clipurilor care încalcă legislația privind combaterea discursului instigator la ură și a promovării organizațiilor sau simbolurilor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe. Autoritățile au subliniat că platformele digitale au obligația de a acționa atunci când primesc astfel de notificări și de a elimina conținutul ilegal în conformitate cu normele în vigoare.

Membrii CNA au evidențiat faptul că fenomenul propagandei extremiste în mediul online este în creștere, iar metodele de promovare devin tot mai sofisticate. Utilizarea unor imagini, personaje sau meme populare este considerată o tactică menită să facă mesajele mai atractive și mai ușor de distribuit, în special în rândul utilizatorilor tineri.

Serialul „Family Guy”

Serialul „Family Guy”, cunoscut pentru umorul său satiric și personajele sale emblematice, nu are nicio legătură cu mesajele promovate în aceste clipuri. Tocmai popularitatea producției a fost exploatată de autorii materialelor pentru a crește numărul de vizualizări și distribuiri.