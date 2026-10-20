Planurile PNL după intrarea în opoziție: „Avertizăm PSD” / „Vom continua colaborarea parlamentară cu USR”

„PSD nu mai poate da vina pe nimeni și va fi integral responsabil pentru mersul țării. De acum înainte, PSD nu va mai putea fi și la putere și în opoziție, așa cum ne-a obișnuit până acum.
PSD am înțeles că avea soluții foarte bune pentru țară dar nu era lăsat să le pună în practică. Acum nu îi mai împiedică nimeni, iar guvernul PSD are obligația să vină cu rezultate. PSD va trebui să demonstreze concret ce câștigă România din guvernarea pe care și-a asumat-o”, a spus Ionel Bogdan.
Acesta a mai adăugat că PNL va fi în opoziție și „va sancționa fiecare derapaj al PSD”.
„Vom sancționa fiecare măsură guvernamentală greșită. Vom sancționa corupția, abuzurile, risipa ori de câte ori le vom constanta. Avertizăm PSD să nu deraieze România de pe drumul corect pe care a plasat-o guvernul Bolojan. Avertizăm PSD să nu împingă din nou țara pe un drum greșit, pe drum cheltuielilor nesăbuite și al deficitelor bugetare uriașe”, a declarat Ionel Bogdan.
Purtătorul de cuvânt al PNL a mai susținut și că PNL „va continua să susțină (…) modernizarea României”.
„Vom susține un stat corect și eficient care nu își bate joc de banii publici. Vom susține un stat fără privilegii, care nu îi favorizează pe unii în timp ce pune poveri incorecte pe spatele altora”, a spus Ionel Bogdan.
De asemenea, acesta a precizat că PNL va continua colaborarea parlamentară cu USR.
„Și vom combate majoritatea ascunsă sau deschisă a PSD cu AUR. E clar că începând de astăzi se separă apele. PNL nu este egal cu PSD. Amestecul politic fără rezultate deschide calea radicalismului și a partidelor antisistem. La viitoarele alegeri parlamentare, dreapta trebuie să poată oferi electoratului o alternativă reformată și puternică. Astăzi nu va fi un sfârșit, ci un început important”, a spus Ionel Bogdan.
11 comentarii
usr -partid de nebuni ! Au luat de la populație și și au indexat ei salariile cu sume intre 4000 -8000 de lei
Deci PNL nu are nicio răspundere de tot ceea ce a făcut sub Bolojan. Ați înțeles?
ce a facut Bolojan, a platit consumatia alora de au mancat pe datorie?
In ce tara din lumea asta pot sa creasca pensiile cu 40% , peste noapte?
Si sa se cheltuie aiurea pe stadioane, borduri, panselute, masini de lux, lefuri si prime aiurea?? Si cate si cate!
„Vom sancționa corupția, abuzurile, risipa ori de câte ori le vom constanta.”
Indexarea pensiilor si salariilor este risipa? nNu nivelul de trai al romanilor ar trebui sa fie prima (nu ultima) prioritate pentru TOATE guvernele Romaniei?
Sprijinul dat ucranilor si moldovenilor nu este? Dar banii romanilor dati la tot felul de producatori externi de arme unde se incadreaza?
Cine a vazut la placuta volvo ca nivelul de trai este prima prioritate? Demagogig da in realitate au daramat guvernul pentru ca se ajunsese la sinecuri si stoparea Anghel S. O sa vezi ce prioritati ar. Bani? Tiparnita BNR, inflatie cat cuprinde pentru noi curbe de sacrificiu, solidaritate sociala, dar fara ei, vor creste accizele taxe mai mari la fiecare litru de carburanti, si kwh la curent, programele de livrare retete gratuite se vor gripa, iar pentru a lua vederea si pentru nebagarea de seama vor crucifica guvernul Bolojan intr-un fluviu de emisiuni.
ca USR sa va dea cu flit. Mergeti in barca alora de i-ati votat azi. Ori aveti interese, ori sunteti naivi. Credeti ca lupul isi va schimba naravul? Adica noi votam PNL si voi votati un guvern majoritar pesedist???
Adio dar raman cu tine.
Luati-va o camera si fuzionati.
Xoxo
„Vom continua colaborarea parlamentară cu USR”. Speram ca nu pt jupuirea romanilor pe mai departe. Voi nu va puteti numi oameni. Treceti la pasul doi, jupuiti si conturile voastre, sunt tot de la noi. Nerusinatilor!!!
Continuati ! In toate sondajele USR a ajuns la 8% de la 13%
Va legati la picior un bolovan care va va trage la fund. Si ca sa mergeti mai repede, continuati cu ignorarea nevoilor cotidiene ale romanilor, asa cum ati facut si pana acuma. Cum ar fi salariile, pensiile, sanatatea, invatamatul. Continuati cu a reprezenta prioritar interesele prietenilor interni si externi luand din buzunarele romanilor.
Un dus in divizia be alaturi de sos n-ar strica usereului S-a intamplat si la echipe mai mari