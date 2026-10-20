Planurile PNL după intrarea în opoziție: „Avertizăm PSD” / „Vom continua colaborarea parlamentară cu USR”

„PSD nu mai poate da vina pe nimeni și va fi integral responsabil pentru mersul țării. De acum înainte, PSD nu va mai putea fi și la putere și în opoziție, așa cum ne-a obișnuit până acum.

PSD am înțeles că avea soluții foarte bune pentru țară dar nu era lăsat să le pună în practică. Acum nu îi mai împiedică nimeni, iar guvernul PSD are obligația să vină cu rezultate. PSD va trebui să demonstreze concret ce câștigă România din guvernarea pe care și-a asumat-o”, a spus Ionel Bogdan.

Acesta a mai adăugat că PNL va fi în opoziție și „va sancționa fiecare derapaj al PSD”.

„Vom sancționa fiecare măsură guvernamentală greșită. Vom sancționa corupția, abuzurile, risipa ori de câte ori le vom constanta. Avertizăm PSD să nu deraieze România de pe drumul corect pe care a plasat-o guvernul Bolojan. Avertizăm PSD să nu împingă din nou țara pe un drum greșit, pe drum cheltuielilor nesăbuite și al deficitelor bugetare uriașe”, a declarat Ionel Bogdan.

Purtătorul de cuvânt al PNL a mai susținut și că PNL „va continua să susțină (…) modernizarea României”.

„Vom susține un stat corect și eficient care nu își bate joc de banii publici. Vom susține un stat fără privilegii, care nu îi favorizează pe unii în timp ce pune poveri incorecte pe spatele altora”, a spus Ionel Bogdan.

De asemenea, acesta a precizat că PNL va continua colaborarea parlamentară cu USR.

„Și vom combate majoritatea ascunsă sau deschisă a PSD cu AUR. E clar că începând de astăzi se separă apele. PNL nu este egal cu PSD. Amestecul politic fără rezultate deschide calea radicalismului și a partidelor antisistem. La viitoarele alegeri parlamentare, dreapta trebuie să poată oferi electoratului o alternativă reformată și puternică. Astăzi nu va fi un sfârșit, ci un început important”, a spus Ionel Bogdan.