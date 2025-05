Boloș: Ferească Dumnezeu

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, spune că un acord de împrumut cu Fondul Monetar Internațional (FMI) ar presupune reforme mult mai ”usturătoare” decât cele din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar ca nu se pune problema încheierii unui acord de împrumut cu FMI.

”Nu cred că se pune problemă sub nicio formă. Măsurile din domeniul fondurilor europene, procesul de consolidare fiscal-bugetară, respectarea angajamentelor pe care le avem față de Comisia Europeană trebuie să asigure un echilibru macroeconomic al României, pentru că, atunci când Fondul Monetar vine într-o țară, oricare ar fi ea, să știți că sunt reforme mult mai usturătoare decât cele pe care le avem în Planul Național de Redresare și Reziliență, Așa încât spun încă o dată răspicat că aceste angajamente pe care le avem trebuie să le ducem la bun sfârșit”, a spus ministrul la briefingul de la finalul ședinței de Guvern.

El a subliniat că buffer-ul de la Ministerul Finanțelor asigură în continuare plata pensiilor și a salariilor și că trebuie să intrăm în normalitate în privința absorbției fondurilor europene.

”Nu se pune problema unui astfel de împrumut. Bufferul, cel de la Ministerul Finanțelor, asigură, după cum spunea și domnul ministru Tanczos (ministrul Finanțelor, Tanczos Barna n.r.), în continuare plata salariilor și a pensiilor. În privința fondurilor, trebuie să intrăm în normalitate în privința absorbției. La sfârșitul lunii aprilie am depus 1,8 miliarde euro pe politica de coeziune, care așteptăm să fie încasați cel târziu în luna iunie, plus 1,3 miliarde euro pe care îi așteptăm la sfârșitul lunii mai. Deci, ușor-ușor, componenta aceasta de reacție emoțională a piețelor și investitorilor sperăm să treacă, câtă vreme nu producem turbulențe în drumul pro-european al României”, a adăugat Boloș.

Acesta a reiterat că acord cu FMI ar presupune reforme mult mai dure decât cele din PNRR și, de aceea, trebuie respectate angajamentele și să facem ce scrie în Planul fiscal.

”Ferească Dumnezeu să ajungem în acea situație. Nu, nu se pune problema unui astfel de acord, în condițiile în care, am menționat mai înainte, un astfel de accord ar însemna reforme mult mai dure decât cele pe care le avem în Planul Național de Redresare și Reziliență. Opinia mea este să ne respectăm angajamentele și să facem ce scrie în Planul fiscal, așa cum domnul prim-ministru interimar a subliniat, să ne respectăm angajamentele față de autoritățile Comisiei Europene și să excludem aceste scenarii apocaliptice, care știți cum e, pentru presă sunt un deliciu, dar investitorii și piețele financiare le percep ca și semnale cu grave prejudicii pentru țara noastră. Nu vrem să ajungem acolo. Este vorba despre România, despre continuarea drumului pro-european, despre continuarea investițiilor și trebuie să arătăm că suntem autorități serioase. Toată lumea a înțeles, și în perioada în care am avut un an electoral greu și acum ne-a înțeles Comisia Europeană. Ce să facă și Comisia Europeană mai mult decât a ne sprijini și a ne înțelege, pentru că astfel de reforme, amintiți-vă, reforma fiscală, reforma pensiilor generale, reforma salarizării unice, reforma pensiilor speciale, toate acestea sunt reforme de consistență și profunzime pentru România, care nu se fac nici cu mănuși de catifea, nici stând pe fotolii în cabinetele ministeriale și spunând de mâine avem o reformă. Nu, sunt reforme grele, care necesită discuții și decizii complexe, pentru că afectăm atât viața unui om, cât și mediul antreprenorial”, a punctat Marcel Boloș.