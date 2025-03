Candidatura lui Antonescu, validată

„Știți că au existat chiar și în ultima perioadă eforturile multora pentru ca această candidatură să fie împiedicată. Cu toți acești oameni alături de mine, am mers înainte”, a spus Crin Antonescu.

„Vreau să fiu președintele tururor”, a mai susținut Antonescu.

„România este din nou la răscruce și stă în puterea noastră să apăram ce am obținut în 30 de ani. (…) România nu are nevoie doar de un șef de stat, ci națiunea româna are nevoie de un lider”, a mai declarat Antonescu”, a conchis liderul coaliției PSD, PNL și UDMR.

Decizia a fost luată în unanimitate, în absența reprezentantei AUR.

Crin Antonescu și-a depus duminică, la sediul BEC, candidatura pentru alegerile prezidențiale din luna mai.

Crin Antonescu se arătase deranjat de discuțiile despre candidatura lui Ilie Bolojan la prezidențiale afirmând că sunt făcute de persoane care „au apărut cam brusc și cam organizat„.