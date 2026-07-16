Cațavencii.ro: Crainicii TV de altădată

”Toți ăștia aveau o trăsătură comună – te făceau să-ți pară rău după Țopescu și, pe cale de consecință, să nu-l înghiți pe Ceaușescu”.

Redactia Cotidianul - redactor
Cațavencii.ro: Crainicii TV de altădată

”Toți ăștia aveau o trăsătură comună – te făceau să-ți pară rău după Țopescu și, pe cale de consecință, să nu-l înghiți pe Ceaușescu”.

”Îți cam vine să le iei sonorul comentatorilor de la Antena 1 trimiși la Campionatul Mondial de Fotbal. Dacă ai urechea mai fină, poți asculta zgomotele de fond de pe stadion”.

Înainte de Țopescu, primul care a îndrăznit să strige prelung la microfonul TVR „Gooool!”, comentatorul de serviciu la fotbal a fost Dumitru Tănăsescu. L-am apucat, la televizorul polonez Szmaragd, la care veneau să vadă meciurile vecinii și rudele noastre din București.

Tănăsescu avea o voce neutră care te adormea, indiferent cît de palpitant ar fi fost meciul pe care-l relata. Pe vremea lui Țopescu mai comenta și Eftimie Ionescu – om cultivat și tobă de fotbal, dar care n-avea vocea potrivită pentru transmisiuni în direct. Tot atunci îi puteai auzi pe tînărul dramaturg Mircea M. Ionescu, entuziast și talentat, dar care a fugit în America, la New York. Acolo și-a făcut un ziar de sport în limba română pentru microbiștii care aleseseră libertatea…O altă speranță a comentariilor fotbalistice TV era Dumitru Graur, care nu se compara cu Țopescu; era mai reținut(…).

Toți ăștia aveau o trăsătură comună – te făceau să-ți pară rău după Țopescu și, pe cale de consecință, să nu-l înghiți pe Ceaușescu.

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1 comentariu

  1. Îmi amintesc de unul Radu Urziceanu care a zis „mai sunt 10 min pana la sfârșitul partidului” și apoi s.a corectat cu „partidei” dar i.a fost fatala greseala involuntara, nu a mai comentat niciodata. PS: Garantez ca e real.

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