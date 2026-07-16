Warren Buffett: Goana după speculații distruge oportunități de bursă

”Toată lumea preferă jocurile de noroc”

„Este greu să găseşti acţiuni subevaluate atunci când toată lumea preferă jocurile de noroc”, a declarat celebrul investitor, în vârstă de 95 de ani, într-un interviu acordat postului CNBC.

El a reiterat astfel criticile la adresa pieţei bursiere, după ce, în luna mai, el compara bursa cu „o biserică la care este ataşat un cazinou”.

El făcea referite în special la explozia tranzacţiilor cu opţiuni pe termen foarte scurt, pe care le consideră o formă de speculaţie.

Bursele americane au atins noi maxime istorice în acest an.

Tot mai mulţi investitori de retail cumpără acţiuni ale unor companii precum Micron sau SpaceX, iar utilizarea instrumentelor financiare cu efect de levier şi a opţiunilor contribuie la amplificarea mişcărilor din piaţă.

”Succesul necesită răbdare şi disciplină”

Buffett consideră că oportunităţile cu adevărat atractive sunt din ce în ce mai rare şi că succesul necesită răbdare şi disciplină știut fiind faptul că el este unul dintre cei mai cunoscuţi adepţi ai investiţiilor bazate pe valoare.

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„Există perioade în care oportunităţile apar atât de repede încât cu greu le poţi valorifica pe toate. Dar sunt şi perioade în care eşti foarte norocos dacă găseşti o singură investiţie bună în câţiva ani. Iar în mod normal, aceasta ar trebui să fie situaţia obişnuită”, arată Buffett.

El a adăugat că, deoarece oamenii sunt atraşi de speculaţii, „se câştigă mai mulţi bani din încurajarea jucătorilor decât din formarea investitorilor”, sugerând că o parte a industriei financiare profită de această tendinţă.