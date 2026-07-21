Cațavencii.ro: Spaniolii sunt messieriașii

Nou atac cibernetic asupra unei instituții publice: site-ul Direcției Fiscale Brașov, scos temporar din funcțiune. Mulți funcționari s-au dat cu capul de pereți de ciudă că nu salvaseră nivelul la care ajunseseră și-acum trebuie să ia jocul de la capăt.

Bolojan nu poate să plece ca omul în vacanță, că-l țin în geam să mai luăm ce-om mai putea din PNRR. El e mort, politic vorbind, dar poate îi mai fraierim pe europeni cu niște miliarde. Ne-ar strica niște miliarde pe praful ăsta? Nu nouă, primarilor, zic.

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