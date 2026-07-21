Cațavencii.ro: Spaniolii sunt messieriașii

Spania ajunge campioană mondială, învingând Argentina cu 1-0 pe tabelă și cu vreo 10-0 la fotbal.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Cațavencii.ro: Spaniolii sunt messieriașii

Spania ajunge campioană mondială, învingând Argentina cu 1-0 pe tabelă și cu vreo 10-0 la fotbal.

Nou atac cibernetic asupra unei instituții publice: site-ul Direcției Fiscale Brașov, scos temporar din funcțiune. Mulți funcționari s-au dat cu capul de pereți de ciudă că nu salvaseră nivelul la care ajunseseră și-acum trebuie să ia jocul de la capăt.

Bolojan nu poate să plece ca omul în vacanță, că-l țin în geam să mai luăm ce-om mai putea din PNRR. El e mort, politic vorbind, dar poate îi mai fraierim pe europeni cu niște miliarde. Ne-ar strica niște miliarde pe praful ăsta? Nu nouă, primarilor, zic.

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3 comentarii

  1. SPANIOLII SUNT MESERIASHI ! PENTRU CA AU UN REGE ! NU UN NICUSHOR DAN ! CARE NU ARE GRIJA DE PERSOANE CU HANDICAP ! SI NU LE DA NICI UN BAN !

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  2. CE FACI DOMNULE ? DAI LA STB , SALARII DE MII DE LEI ! IAR LA PERSOANE CU HANDICAP NU LE DAI NICI UN BAN !

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  3. ILIE BOLOJAN A CASTIGAT CIOLANUL DE AUR ! LA CUPA MONDIALA DE TAIERI DE PENSII SI SALARII IN ROMANIA ! NIMENI DIN LUME ! NU A MAI FACUT CA EL ! TREBUIE SA AJUNGA SI IN CARTEA RECORDURILOR ! PENTRU CEL MAI NEGAT PREMIER DIN LUME !

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