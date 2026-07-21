Cațavencii.ro: Spaniolii sunt messieriașii

Nou atac cibernetic asupra unei instituții publice: site-ul Direcției Fiscale Brașov, scos temporar din funcțiune. Mulți funcționari s-au dat cu capul de pereți de ciudă că nu salvaseră nivelul la care ajunseseră și-acum trebuie să ia jocul de la capăt.
Bolojan nu poate să plece ca omul în vacanță, că-l țin în geam să mai luăm ce-om mai putea din PNRR. El e mort, politic vorbind, dar poate îi mai fraierim pe europeni cu niște miliarde. Ne-ar strica niște miliarde pe praful ăsta? Nu nouă, primarilor, zic.
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
3 comentarii
SPANIOLII SUNT MESERIASHI ! PENTRU CA AU UN REGE ! NU UN NICUSHOR DAN ! CARE NU ARE GRIJA DE PERSOANE CU HANDICAP ! SI NU LE DA NICI UN BAN !
CE FACI DOMNULE ? DAI LA STB , SALARII DE MII DE LEI ! IAR LA PERSOANE CU HANDICAP NU LE DAI NICI UN BAN !
ILIE BOLOJAN A CASTIGAT CIOLANUL DE AUR ! LA CUPA MONDIALA DE TAIERI DE PENSII SI SALARII IN ROMANIA ! NIMENI DIN LUME ! NU A MAI FACUT CA EL ! TREBUIE SA AJUNGA SI IN CARTEA RECORDURILOR ! PENTRU CEL MAI NEGAT PREMIER DIN LUME !