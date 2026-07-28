Cațavencii.ro: Ulciorul nu merge de prea multe ori la dronă

Ceva se întâmplă în conclavul de putere mondială, unde vraja iubirii dintre Donald și Vladimir dă semne că se destramă.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Cațavencii.ro: Ulciorul nu merge de prea multe ori la dronă

Sursa FOTO: Cațavencii.ro

Ceva se întâmplă în conclavul de putere mondială, unde vraja iubirii dintre Donald și Vladimir dă semne că se destramă.

S-au întâlnit Lavrov și Rubio, iar rezultatele acestei întâlniri confirmă că înfrățirea dintre Washington și Kremlin, parafată cu covor roșu la Anchorage, nu mai funcționează în termenii din Alaska, unde rușii obținuseră cam tot ce își propuseseră.

O altă frăție, cea a misoginilor Tate, influenceri ai bărbăției MAGA, eliberați la ordin american din România, s-a proptit în zăbrelele unei închisori americane, cu canibal în celulă, în așteptarea extrădării în Marea Britanie. Acești frați, care au creat și o oaste de bărbați cu scula mică, sunt voievozi ai Manosferei, spațiu virtual unde onaniștii, ratații în dragoste și psihopații își găsesc împlinirea urmărind prelegerile despre cum trebuie bătută, umilită și trimisă la produs o femeie.

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