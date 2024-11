Ce se ştie despre racheta „Oreşnik” lansată în premieră de Rusia

Preşedintele Rusiei Vladimir Putin a declarat joi că ţara a lovit Ucraina cu o nouă rachetă balistică hipersonică cu rază medie de acţiune, ca răspuns la utilizarea de către Kiev a rachetelor americane şi britanice împotriva Rusiei, transmite Reuters, care trece vineri în revistă informaţiile care se cunosc despre această rachetă, botezată „Oreşnik” (Alun).

Ce a spus Putin?

Liderul rus a declarat joi că războiul din Ucraina escaladează spre un conflict global după ce Statele Unite şi Regatul Unit au permis Ucrainei să lovească mai adânc în Rusia cu rachetele lor şi a avertizat Occidentul că Moscova ar putea riposta.

Ca răspuns direct la utilizarea de către Ucraina a unor rachete americane şi britanice pe 21 noiembrie, Putin a anunţat că Rusia a lansat „Oreşnik”, una dintre cele mai noi rachete cu rază intermediară, asupra uneia dintre instalaţiile complexului militar-industrial din oraşul ucrainean Dnipro.

Oraşul găzduieşte uzina de rachete şi tehnologie spaţială Pivdenmaş, cunoscută ruşilor sub numele de Iujmaş.

Despre ce fel de rachetă este vorba?

Putin a declarat că „Oreşnik” este o rachetă balistică hipersonică.

Preşedintele rus a afirmat că racheta a zburat cu o viteză de 10 ori mai mare decât a sunetului, sau „de 2,5-3 kilometri pe secundă”, şi, prin urmare, nu a putut fi interceptată de sistemele de apărare antiaeriană. Surse ruse au spus că raza de acţiune a rachetei este de 5.000 km, ceea ce ar permite Rusiei să lovească cea mai mare parte a Europei şi coasta de vest a Statelor Unite.

„Oreşnik” face parte din sistemele de arme „fără egal în lume” prezentate de Putin în 2018, în ceea ce mulţi au numit noul Război al Stelelor dintre Rusia şi NATO, scrie EFE.

Experţii ruşi, care amintesc că „Oreşnik” poate transporta focoase nucleare, subliniază că racheta are cel puţin şase focoase individuale ghidate, capabile să lovească ţinte diferite. Racheta ar putea, teoretic, să lovească ţinte chiar şi la mii de kilometri distanţă, cu o marjă de eroare de doar câteva zeci de metri.

Expertul militar rus Anatoli Matviciuk a declarat că racheta ar putea transporta şase până la opt focoase convenţionale sau nucleare şi că probabil era deja în serviciu, potrivit lui Iuri Podoliaka, un important blogger militar prorus, născut în Ucraina.

Pentagonul a informat că racheta lansată de Rusia se bazează pe modelul rachetei balistice intercontinentale „RS-26 Rubej” (ICBM) şi că SUA au fost notificate cu privire la lansare prin canale de reducere a riscului nuclear.

Ce au declarat ucrainenii?

Forţele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a tras un ICBM asupra Dnipro, deşi Statele Unite au spus că este incorect. ICBM-urile sunt definite ca având o rază de acţiune mai mare de 5.500 km.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a atras atenţia că acest atac rus cu un nou tip de rachetă balistică a fost o „escaladare clară şi severă” şi a cerut condamnarea la nivel mondial.

Ce este RS-26?

RS-26 este o rachetă balistică mobilă cu combustibil solid, care a intrat în dezvoltare în 2008.

Statele Unite s-au retras oficial în 2019 din Tratatul privind Forţele Nucleare Intermediare (INF) semnat cu Rusia în 1987, acuzând Moscova că încalcă acordul, o acuzaţie pe care Kremlinul a negat-o.

Statele Unite au declarat la acea vreme că Rusia dezvoltă o rachetă de croazieră lansată de pe lansatoare terestre (cunoscută ca 9M729 în Rusia) care era diferită de RS-26.

UKRAJINA – Raketa Orešnik stoupá do vesmíru rychlostí 12.000km/h. Neexistuje protizbraň, která by ji uměla zastavit. Fascinující podívaná… pic.twitter.com/0QreDNrRzE

UKRAJINA – Dněpropetrovský Južmaš přestal existovat a svět zatajil dech. Nebyla to RS-26, ale nová a naprosto neznámá raketa „Orešnik”. Do vesmíru stoupá rychlostí 12.000km/h a hlavice klesají k cíli rychlostí 27.000km/h. Nelze ji žádnou zbraní zastavit. A takto by měla vypadat. pic.twitter.com/MJb5ilzeB6

— 王猴子 4 – Smrt banderovské juntě! (@wanghouzi140) November 22, 2024