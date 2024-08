Ce spun bloggeri militari ruşi despre incursiunea surpriză a Ucrainei

Armata ucraineană îşi continuă înaintarea în regiunea rusă Kursk, a susţinut miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în a opta zi a ofensivei ucrainene care a luat prin surprindere armata rusă slab desfăşurată în zonă, transmit agenţiile AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

„Continuăm să facem progrese în regiunea Kursk. De la începutul zilei, am parcurs între unu şi doi kilometri în diferite zone”, a spus Zelenski într-o înregistrare video pe care a postat-o pe Telegram şi în care el apare discutând cu comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski.

Acesta din urmă spune că numai miercuri trupele ucrainene au luat peste o sută de prizonieri de război ruşi în atacul asupra provinciei Kursk.

In schimb, armata rusă a susţinut miercuri din nou că respinge atacurile ucrainene. Forţele ruse, sprijinite de aviaţie, drone şi artilerie, „au dejucat tentative ale grupurilor mobile inamice de a pătrunde în profunzime în teritoriul rus” şi le-au provocat pierderi grele ucrainenilor, spune Ministerul rus al Apărării într-un comunicat.

Şi comandanţii ruşi susţin că situaţia militară în Kursk s-a stabilizat, dar sunt contrazişi de bloggerii militari. „Situaţia este în continuare dificilă”, afirmă Iuri Podoliaka, un influent blogger militar pro-rus născut în Ucraina. „Inamicul încă menţine iniţiativa şi, deşi o face lent, îşi creşte prezenţa în regiunea Kursk”, adaugă bloggerul.

Ucraina susţine că a ocupat peste o mie de kilometri pătraţi de teritoriu în provincia Kursk, inclusiv oraşul Sudja, de unde televiziunea publică ucraineană a difuzat imagini ce arată soldaţi ucraineni coborând drapelul Rusiei de pe o clădire oficială şi o coloană de vehicule militare ruse calcinate la intrarea în oraş. „Căutarea şi distrugerea inamicului în localitatea Sudja s-a încheiat”, spune generalul Sîrski în faţa preşedintelui Zelenski în înregistrarea difuzată de acesta.

Rusia a susţinut în acest timp că a doborât 117 drone ucrainene în timpul nopţii, inclusiv în provincia Kursk, în ceea ce surse ucrainene au descris drept un atac ucrainean masiv asupra aerodromurilor aviaţiei militare ruse ce a avut ca obiectiv degradarea capacităţii acesteia de a lansa bombe ghidate cu planare, o armă cu mare putere distructivă folosită de armata rusă asupra poziţiilor ucrainene pe frontul din interiorul Ucrainei.

În acest timp, Rusia a lansat tot în timpul nopţii o nouă salvă de drone şi rachete asupra infrastructurilor energetice ucrainene, provocându-le noi avarii în diferite regiuni ale Ucrainei.

Bloggeri militari ruşi afirmă că se aşteaptă la noi mişcări militare surpriză din partea Ucrainei în zilele următoare. Ei au atras atenţia asupra faptului că armata ucraineană acţionează în provincia Kursk dispersat cu unităţi mobile de sabotaj dificil de localizat şi care pot provoca haos în rândul unităţilor ruse trimise ca întăriri.

„Problema este că nu există o linie clară a frontului, nu este evident unde se află unităţile de luptă ucrainene”, a declarat luni o reuniune de criză convocată de preşedintele rus Vladimir Putin guvernatorul provinciei Kursk, Alexei Smirnov.

Guvernatorul regiunii ruse învecinare Belgorod, Viaceslav Gladkov, a declarat stare de urgenţă în urma bombardamentelor ucrainene în zonele de graniţă.

