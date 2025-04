„Ce urmează, să îl arestați pe Simion?“ (video)

„ România se află în derivă democratică! Ce urmează, să îl arestați pe Simion? Dacă aveai bun simț ați fi demisionat!“, i-a spus Dan Tanasă (AUR) ministrului Predoiu.

Deputatul AUR Dan Tanasă a adus, miercuri, o serie de acuzații la adresa ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, pe care îl acuză de Poliție politică și abuzuri împotriva simpatizanților opoziției.

„De luni de zile, România se află în derivă democratică. Alegeri anulate, opoziție hăituită, protestatari ridicați din case ca pe vremea Securității, simpli cetățeni duși cu mandat pentru că au postat pe Facebook. Nu vorbim aici nici de teroriști, nici de rețele de crimă organizată, vorbim de oameni simpli care postează opinii pe rețele de socializare. Domnule Ministru, nu sunteți o victimă. Sunteți autorul acestor abuzuri. Poliția Română, în loc să se ocupe de clanuri, de trafic de droguri, de contrabandă și de siguranța cetățeanului, se ocupă de simpatizanții opoziției. Îi ridică din pat, domnule Ministru, le ia telefoanele, domnule Ministru, le confiscă laptopurile, îi amprentează, îi fotografiază și îi expune public pentru a-i umili în fața camerelor de luat vederi ale televiziunilor miluite de sistem. (…) Ce urmează, domnule Predoiu? Ce urmează? Să mai anulați niște alegeri? Să ne săltați de pe stradă? Să-l arestați, probabil, pe George Simion, nu? Cu dumneavoastră în guvern, domnule Predoiu, drogurile au ajuns subiect de disputat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Dacă aveați orice urmă de bun simț, ați fi demisionat, domnule ministru. Dar sunteți ceea ce românii numesc în popor om fără Dumnezeu. Tocmai de aceea sunteți perpetuu la guvernare”, a afirmat Dan Tanasă, la dezbaterea moțiunii simple la adresa ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.

Deputatul AUR a susținut că eșecul amânării ridicării vizelor pentru SUA este cauzat de abuzurile comise de Ministerul de Interne condus de Cătălin Predoiu.

„Suntem astăzi în acest punct rușinos în care partenerii noștri internaționali, inclusiv Statele Unite ale Americii, își exprimă public îngrijorarea cu privire la starea democrației din România. Suntem singura țară din Uniunea Europeană care a ajuns la statutul de regim hibrid. Iar procesul de ridicare a vizelor pentru români a fost suspendat de către administrația de la Washington, nu din cauza AUR, nu din cauza lui Călin Georgescu și a votanților, ci din cauza abuzurilor comise de Predoiu”, a subliniat Tanasă.

Deputatul AUR a amintit că alegerile au fost viciate de PNL și PSD.

„Niciunul dintre cei care au orchestrat lovitura de stat, care ne hăituiesc, nu stă în pușcărie. Aceste practici n-au nicio legătură, domnule ministru, cu democrația. Au legătură cu teroarea de stat. Și da, folosiți instituțiile în mod abuziv. Ați anulat alegeri, ați eliminat contracandidați, ați înlocuit voința populară cu voința unui sistem bolnav, orbit de frică și disperat că pierde controlul. România are nevoie de ordine, nu de opresiune, are nevoie de siguranță, nu de frică, are nevoie de poliție, nu de poliție politică. Da, domnule Predoiu, demisionați! Ajunge cu abuzurile!”, a conchis Dan Tanasă, de la tribuna Parlamentului.