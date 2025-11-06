Cine este Augustin Oancea, patronul Tinmar, compania acuzată de un prejudiciu de 100 de milioane

Patronul Tinmar, Augustin Oancea, este considerat un om de afaceri discret. El figurează pe locul 21 în TOP Forbes 2024, cu avere de peste 1,6 miliarde lei.
Tinmar este una dintre companiile ale căror sedii sociale și puncte de lucru au fost percheziționate astăzi de Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.

Augustin Oancea, patronul Tinmar, este un om de afaceri discret, originar din Câmpina. El controlează cea mai mare parte a pieței energetice din România prin intermediul mai multor companii. Trei dintre aceste companii sunt firme mici, care au între 1 și 5 angajați, dar au înregistrat creșteri uriașe.

În 2022, Solprim SRL, firmă cu un singur angajat a avut o cifră de afaceri de 770,8 de milioane lei, în creștere cu 18.346%. Profitul a avut valoarea de 103,4 milioane lei, în creștere cu 3.298%. Administratorul firmei este Augustin Oancea.

Eye Mall SRL a reușit să aibă, în 2022, cu trei angajați, o cifră de afaceri de 670 milioane lei, în creștere cu 6.060%. Profitul a avut valoarea de 54,7 milioane lei, în creștere cu 345% față de anul anterior. Administratorul firmei este tot Augustin Oancea.

Lord Energy SRL, cu cinci angajați, a avut un profit de 647 milioane lei, în creștere cu 36.384%. Cifra de afaceri a însumat 5,1 miliarde lei, în creștere cu 29.053%. Paul Răzvan Boaca figurează ca administrator al firmei.

În 2024 Tinmar a fost sancționată de ANRE cu o amendă record în valoare de 363 milioane lei pentru manipularea pieței energiei.

Pe lângă distribuția energiei și a gazelor naturale, grupul Tinmar se ocupă și de dezvoltarea de capacități de producție energie regenerabilă. Compania operează peste 100 MW putere instalată în parcuri fotovoltaice.

Tinmar se mai află și într-un parteneriat cu societatea de stat Complexul Energetic Oltenia. Parteneriatul presupune dezvoltarea a patru parcuri solare de 280 MW şi o centrală pe gaze de 475 MW CCGT Turceni. Proiectul nu a fost pus încă în aplicare.

  1. Cum poti sa minti asa, sa spui ca un distribuitor „controleaza” piata de energie electrica ? Ce controleaza asta: „biletul la control” ?

    Răspunde

    1. Nene, nu confunda controlul pietii cu vanzare de energie pe parandarat la unele firme de stat si private si pe un sistem de „suveica” pentru a intarzia sau a ascunde platitorii de TVA, accize si alte contributii catre statul roman. Poporul suveran roman nu poate fi influentat nici macar de catre cel mai mic pret de pe piata (vezi nr. de clienti la Hidroelectrica si la E.on + Electrica !) Lenea si prostia controleaza piata persoanelor fizice, iar spaga, parandaratul si evaziunea fiscala controleaza piata persoanelor fizice. Pana cand nu va exista o garantie prin cumpararea de obligatiuni de stat pentru valoarea cifrei de afaceri din energie, nu va disparea haosul din piata, dar conducatorii, cei interesati, nu vor asta.

    2. Stimate tomlin, am impresia cu lupta de uzura cu BeZ Meticu Raspu tinoid v-a molesit . Da, un distribuitor poate controla piata de energie electrica, gaz etc.. Pe scurt distribuitorul da cui vrea si cu cat vrea muschiu lui iar tu stat, care ai pierdut parghiile de interventie si mai ai si cartite in interiorul sistemului care colaboreaza cu distribuitorul decartezi in speranta ca vei scoate banii de la amarasteni. Reamintesc ca si Cristi Borcea a fost ” distribuitor ” de butelii de aragaz si nu o duce rau. Problema este ca acest Augustin este peste mic, cu afaceri in Romania. Barosanii le au demult mutate in off shore.

