Augustin Oancea, patronul Tinmar, este un om de afaceri discret, originar din Câmpina. El controlează cea mai mare parte a pieței energetice din România prin intermediul mai multor companii. Trei dintre aceste companii sunt firme mici, care au între 1 și 5 angajați, dar au înregistrat creșteri uriașe.

În 2022, Solprim SRL, firmă cu un singur angajat a avut o cifră de afaceri de 770,8 de milioane lei, în creștere cu 18.346%. Profitul a avut valoarea de 103,4 milioane lei, în creștere cu 3.298%. Administratorul firmei este Augustin Oancea.

Eye Mall SRL a reușit să aibă, în 2022, cu trei angajați, o cifră de afaceri de 670 milioane lei, în creștere cu 6.060%. Profitul a avut valoarea de 54,7 milioane lei, în creștere cu 345% față de anul anterior. Administratorul firmei este tot Augustin Oancea.

Lord Energy SRL, cu cinci angajați, a avut un profit de 647 milioane lei, în creștere cu 36.384%. Cifra de afaceri a însumat 5,1 miliarde lei, în creștere cu 29.053%. Paul Răzvan Boaca figurează ca administrator al firmei.

În 2024 Tinmar a fost sancționată de ANRE cu o amendă record în valoare de 363 milioane lei pentru manipularea pieței energiei.

Pe lângă distribuția energiei și a gazelor naturale, grupul Tinmar se ocupă și de dezvoltarea de capacități de producție energie regenerabilă. Compania operează peste 100 MW putere instalată în parcuri fotovoltaice.

Tinmar se mai află și într-un parteneriat cu societatea de stat Complexul Energetic Oltenia. Parteneriatul presupune dezvoltarea a patru parcuri solare de 280 MW şi o centrală pe gaze de 475 MW CCGT Turceni. Proiectul nu a fost pus încă în aplicare.