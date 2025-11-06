update

Reacția Tinmar

″În ultimii ani, societățile din cadrul Grupului Tinmar au făcut obiectul unor controale ample și succesive desfășurate de toate autoritățile competente din România — inclusiv Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Antifraudă Fiscală și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Toate aceste verificări s-au finalizat fără constatarea unor fapte care să depășească limitele activității economice normale și legale. În mod particular, tranzacțiile la care fac referire materialele de presă au fost analizate în detaliu de către ANRE pe o perioadă de aproape un an, concluzia autorității fiind aceea că nu se reține nicio culpă sau neregularitate în sarcina societăților noastre. Grupul Tinmar a manifestat întotdeauna transparență deplină și cooperare totală cu instituțiile statului, punând la dispoziția acestora toate informațiile și documentele necesare pentru clarificarea situațiilor verificate. Vom continua să procedăm la fel și de această dată, pentru ca realitatea faptelor să fie corect stabilită și reflectată public″, au spus cei de la Tinmar.

Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează opt percheziții domiciliare în municipiul București, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, precum și la locuințele unor persoane fizice, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în care se efectuează urmărirea penală cu privire la săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, și spălarea banilor.

Din cercetări a reieșit că, în perioada aprilie – august 2022, două societăți comerciale ar fi indus în eroare reprezentanți ai unei instituții, prin depunerea la aceasta, în cadrul mecanismului de compensare a prețurilor la energie electrică, a mai multor deconturi prin care ar fi solicitat și în temeiul cărora ar fi încasat de la bugetul de stat sume mai mari decât cele la care aveau dreptul potrivit legii.

La baza acestora s-ar fi aflat un preț mediu de achiziție al energiei electrice livrate către clienții finali, supradimensionat în mod fraudulos ca urmare a unor vânzări succesive anterioare a acestei cantități de energie, prin interpunerea artificială pe lanțul de tranzacționare a unor societăți făcând parte din același grup și practicarea unui preț unitar/MWh augmentat în mod artificial, cauzând bugetului de stat un prejudiciu estimat în acest moment la 104.346.359,33 de lei.