Alertă în Buzău, după un apel la 112 despre un obiect luminos căzut pe câmp. Sesizarea nu s-a confirmat

Mai multe echipaje de intervenție au fost mobilizate, în noaptea de duminică spre luni, pe un câmp aflat între municipiul Buzău și localitatea Maxenu, după ce un apel la 112 a anunțat că un obiect luminos ar fi căzut în zonă și ar fi explodat la impact, notează Campus TV Buzău. În urma căutărilor, autoritățile au confirmat că nu a fost găsit niciun obiect care să corespundă sesizării.

Apelul la 112 a fost făcut duminică seară, iar operațiunea de căutare a început în jurul orei 23:30. În zonă au ajuns echipaje ale ISU de Urgență Buzău, polițiști și jandarmi. Aceștia verifică terenul indicat de persoana care a sunat la numărul unic de urgență.

Incidentul vine după doborârea unei drone în județul Buzău

Alerta din noaptea de duminică spre luni vine la doar câteva zile după ce o dronă intrată în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un avion F-16 românesc.

Incidentul a avut loc pe 24 iulie. Potrivit MApN, drona a intrat în țară pe traseul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău și a fost lovită cu o rachetă lansată de un F-16 românesc. Aparatul a căzut într-o zonă nelocuită, în apropiere de Padina, județul Buzău.

Președintele Nicușor Dan a anunțat atunci că drona fusese doborâtă în jurul orei 11.00, într-o zonă nelocuită.

„Am avut o dronă în spațiu aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute. Important de subliniat că zona era nelocuită. Ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos”, a spus președintele.

MApN a transmis ulterior că pentru interceptare au fost ridicate de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon italiene și două avioane F-16 românești. Drona a fost neutralizată de un pilot român.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, i-a felicitat atunci pe piloții români.

„Felicitări piloților români! Prin profesionalism, sânge rece și reacție rapidă, au neutralizat o dronă care a pătruns astăzi neautorizat în spațiul aerian al României”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Reprezentanții MApN au spus că, vizual, piloții au raportat o amenințare de tip Shahed.

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