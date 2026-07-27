Sondaj CURS: Călin Georgescu, primul la încredere. AUR conduce intenția de vot

AUR ar obține 34% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, potrivit unui sondaj CURS. Partidul este urmat de PSD și PNL. În același timp, opt din zece români cred că țara merge într-o direcție greșită. Doar 16% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție bună.
AUR conduce clasamentul intenției de vot cu 34%. PSD este cotat cu 23%, iar PNL cu 21%. USR ar obține 9% din voturi, iar UDMR ar ajunge la 4%. SOS România este creditată cu 3%. PNRR-Piedone și Acțiunea Conservatoare au câte 2%. Alte partide ar aduna împreună tot 2%.
În clasamentul încrederii în politicieni, Călin Georgescu ocupă primul loc, cu 33%. Nicușor Dan este creditat cu 30%, iar George Simion cu 24%. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au câte 23%. Cristian Popescu Piedone obține 18%, iar Claudiu Târziu 16%. Kelemen Hunor are 14%, Diana Șoșoacă 11%, iar Dominic Fritz 10%. Niciunul dintre politicienii evaluați nu se bucură de încrederea majorității respondenților.
Armata și Biserica, instituțiile cu cea mai bună imagine
Armata este evaluată pozitiv de 81% dintre participanții la sondaj. Biserica urmează cu 79%, iar Pompierii și SMURD au 66%. Poliția se bucură de o părere bună sau foarte bună din partea a 54% dintre respondenți. Mediul privat are 53%, iar Uniunea Europeană 51%. Presa scrisă și online este evaluată pozitiv de 46% dintre cei chestionați. Televiziunile obțin 31%.
La finalul clasamentului se află instituțiile politice. Parlamentul este apreciat de 20% dintre respondenți, iar Guvernul de 19%. Președinția are un scor de 31%, Curtea Constituțională 27%, iar Justiția 25%.
Românii resping alegerile anticipate și suspendarea președintelui
Majoritatea celor chestionați nu susține organizarea alegerilor parlamentare anticipate.
Potrivit sondajului, 58% dintre respondenți se opun acestei variante. Anticipatele sunt susținute de 33%.
Suspendarea și demiterea președintelui sunt, de asemenea, respinse de majoritate. Un procent de 57% dintre respondenți nu este de acord cu acest scenariu. Varianta este susținută de 31%.
Detalii despre sondaj
Sondajul CURS a fost realizat în perioada 14-24 iulie 2026, pe un eșantion de 1.108 persoane adulte. Datele au fost culese prin interviuri telefonice. Marja maximă de eroare este de +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%.
13 comentarii
Asta este ADEVARUL….ADEVARAT din aceste zile!. Vrem ALEGERI SNTICIPATE !.
Sa ceara Peiu !
Iar ati scazut procentele la AUR si Calin Georgescu !!!
Cum sa ai incredere intr-unul care a fraudat alegerile sau in partidul care a tradat alianta ? Voi, la Cluji ati avut incredere in Stoica-Caritas, i-ati dat toti banii de la saltea. Continuati, pentru ca meritati !
Ii faceți mai multa reclama grobianului decât își face el. Cel mai simplu ar fi sa-l ignorați
Salut cu degetele la chipiu acest sondagiu minunat!
Vreo 5 mil.’ n-au mai avut incredere’ si au plecat in afara, au ramas cei care au incredere in pop ulism, manip. emotionale, mituri, teorii ale conspiratiei, etichetari, suveranisti, pesedei, CG si ceilalti, de aceea rezultatele sondajelor sunt cele prezentate. Rezultatele mai sunt influentate si de tendinta spre conformism, oportunism, obedienta, sociocentrism, etnocentrism, si de lipsa criteriilor (pregatirea modesta) de evaluare.
Va rog sa ma scuzati! Sondajele oglindesc perfect analfabetismul functional.
Ai zis ceva FOARTE CORECT .
‘ Nu cumva sa va ganditi la anticipate,ca ajunge AUR pe primul loc’ mesajul confuz al sondajelor
PNL are 21% sau a crescut in sondaj de la 14% asta inseamna ca oamenii si-au pierdut uzul ratiunii si atunci orice nenorocire este rasplata gandirii lor…Asa sa-i ajute Dumnezeu pe sociologi si publicul lor!
Și cum toți cei care au luat la evaluarea națională peste 9 îl pun pe Georgescu pe primul loc, undeva între văzduh și cer, treaba-i încă și mai clară. Așa să-i ajute apostolul în nădragi roșii pe olimpici și profesorii lor.
PSD este cotat cu peste 20%, cand pesedistul Toma il da acum la 12-14%…
Sa fim seriosi, la urmatoarele alegeri PSD va avea procent dintr-o singura cifra. Iar sondajele se dau functie de cel care comanda.