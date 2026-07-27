Sondaj CURS: Călin Georgescu, primul la încredere. AUR conduce intenția de vot

AUR ar obține 34% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, potrivit unui sondaj CURS. Partidul este urmat de PSD și PNL. În același timp, opt din zece români cred că țara merge într-o direcție greșită. Doar 16% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție bună.

AUR conduce clasamentul intenției de vot cu 34%. PSD este cotat cu 23%, iar PNL cu 21%. USR ar obține 9% din voturi, iar UDMR ar ajunge la 4%. SOS România este creditată cu 3%. PNRR-Piedone și Acțiunea Conservatoare au câte 2%. Alte partide ar aduna împreună tot 2%.

În clasamentul încrederii în politicieni, Călin Georgescu ocupă primul loc, cu 33%. Nicușor Dan este creditat cu 30%, iar George Simion cu 24%. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au câte 23%. Cristian Popescu Piedone obține 18%, iar Claudiu Târziu 16%. Kelemen Hunor are 14%, Diana Șoșoacă 11%, iar Dominic Fritz 10%. Niciunul dintre politicienii evaluați nu se bucură de încrederea majorității respondenților.

Armata și Biserica, instituțiile cu cea mai bună imagine

Armata este evaluată pozitiv de 81% dintre participanții la sondaj. Biserica urmează cu 79%, iar Pompierii și SMURD au 66%. Poliția se bucură de o părere bună sau foarte bună din partea a 54% dintre respondenți. Mediul privat are 53%, iar Uniunea Europeană 51%. Presa scrisă și online este evaluată pozitiv de 46% dintre cei chestionați. Televiziunile obțin 31%.

La finalul clasamentului se află instituțiile politice. Parlamentul este apreciat de 20% dintre respondenți, iar Guvernul de 19%. Președinția are un scor de 31%, Curtea Constituțională 27%, iar Justiția 25%.

Românii resping alegerile anticipate și suspendarea președintelui

Majoritatea celor chestionați nu susține organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

Potrivit sondajului, 58% dintre respondenți se opun acestei variante. Anticipatele sunt susținute de 33%.

Suspendarea și demiterea președintelui sunt, de asemenea, respinse de majoritate. Un procent de 57% dintre respondenți nu este de acord cu acest scenariu. Varianta este susținută de 31%.

Detalii despre sondaj

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 14-24 iulie 2026, pe un eșantion de 1.108 persoane adulte. Datele au fost culese prin interviuri telefonice. Marja maximă de eroare este de +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%.

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