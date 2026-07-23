Cetățenii Republicii Moldova nu par încântați de perspectiva unirii cu România, potrivit unui sondaj IMAS

În ceea ce priveşte un referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 48% ar vota „pentru” şi 34% ar vota împotrivă.

Florin Toader
Cetățenii Republicii Moldova nu par încântați de perspectiva unirii cu România, potrivit unui sondaj IMAS

FOTO: IMAS via News.ro

În ceea ce priveşte un referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 48% ar vota „pentru” şi 34% ar vota împotrivă.

Potrivit unui sondaj IMAS realizat în Republica Moldova, 54% dintre cei chestionaţi ar vota împotrivă la un eventual referendum privind unirea cu România, iar aproape 50% cred că orientarea politicii externe a Republicii Moldova ar trebui să fie ”echilibrată, atât cu Rusia, cât şi cu europenii”

Mai mult de jumătate dintre cetăţenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România la un eventual referendum, iar aproape 50% consideră că orientarea politicii externe a R. Moldova ar trebui să fie ”echilibrată, atât cu Rusia, cât şi cu europenii”, relevă datele unui sondaj IMAS, conform News.ro.

Majoritatea celor intervievați nu-și doresc unirea Republicii Moldova cu România

Mai mult de jumătate dintre cei chestionaţi (54%) ar vota împotriva unirii cu România la un referendum pe această temă, iar 33% ar vota în favoarea unirii.

În ceea ce priveşte un referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 48% ar vota „pentru” şi 34% ar vota împotrivă.

În cazul unui referendum privind NATO, 24% ar vota „pentru” şi 58% împotrivă.

FOTO: IMAS via News.ro

49% dintre cei chestionaţi consideră că orientarea politicii externe a Republicii Moldova ar trebui să fie „echilibrată, atât cu Rusia, cât şi cu europenii”, 29% ar dori-o pro-europeană, 12% ar dori-o pro-Rusia, iar 5% ar dori-o „pro-unire cu România”, 5% nu ştiu sau nu răspund.

Influenţa Rusiei în Republica Moldova este considerată foarte puternică sau destul de puternică de 40% dintre cei chestionaţi, în timp ce 52% o consideră foarte slabă sau destul de slabă.

Patru formațiuni politice ar accede în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri anticipate, potrivit datelor Barometrului socio-politic IMAS – iulie 2026. Pentru Partidul Acțiune și Solidaritate ar vota 20,6% dintre respondenți, pentru Partidul Socialiștilor – 14,9%, pentru Partidul Democrația Acasă – 10,2%, iar pentru Partidul Politic Partidul Nostru – 6,5%. Totodată, 27,6% dintre persoanele intervievate declară că nu ar vota sau că nu știu pentru cine și-ar da votul, potrivit IPN.md

Sondajul a fost realizat în perioada 10 – 20 iunie, la comanda Independent News, pe un eşantion stratificat, probabilist, bi-stadial; de 1015 respondenţi, de 18 ani şi peste; reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, exclusiv Transnistria. Interviurile: au fost realizate la domiciliile respondenţilor de către 33 de operatori din reţeaua IMAS, în limbile română şi rusă. Eroarea maximă de eşantionare este de ±3.1%;

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2 comentarii

  1. Ma mir ca atat de tarziu vad romanii ca moldovenii nu au dorinta de a se unii cu Romania .De ce oare noi suntem de fiecare data fraierii care credem in ori ce ?

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  2. În realitate , sunt cîțiva politicieni amețiți care papă sos de himere la cină , și trăncănesc despre unirea Moldovei cu Romănia . Merg în Rep. Mold. , încă din anul 1991 . Nu sunt mai mult de 5% , care ar vrea să devină romăni . În rest , toți sunt interesați de un trai mai decent și ușor . Dacă se poate , gratis . Și acest fapt nu e nou sub soare . În rest , povești …

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