Premierul olandez Rob Jetten și partenerul său, Nicolás Keenan, vor deveni tați cu ajutorul unei mame surogat

Prim-ministrul olandez, Rob Jetten, a declarat luni că el și partenerul său așteaptă primul lor copil, cu ajutorul unei mame surogat și al unei donatoare de ovule.

„Cineva foarte special este pe drum. Ne vedem în 2027, micuțule”, a postat Jetten pe contul său personal de Instagram, adăugând emoticoane cu capul unui bebeluș și un biberon.

„Nu există cuvinte suficient de mărețe pentru a le mulțumi donatoarei noastre de ovule, mamei noastre surogat și ambelor familii. Nimic din toate acestea nu ar fi posibil fără voi”, a spus el.

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Jetten este logodit cu internaționalul argentinian de hochei pe iarbă, Nicolas Keenan.

Cuplul plănuise să se căsătorească în această vară, dar a amânat nunta la scurt timp după ce Jetten a devenit prim-ministru anul acesta.

Jetten, în vârstă de 39 de ani, a devenit cel mai tânăr premier din istoria Olandei după victoria neașteptată a partidului său, D66, în urmă cu un an.

Mama surogat și donatoarea de ovule sunt prietene olandeze ale cuplului, care au deja proprii copii și care nu au avut motive comerciale pentru a-i ajuta, a precizat D66 într-un comunicat de pe site-ul său.

„Nu este vorba, aici, despre o mamă surogat comercială. Mama purtătoare şi donatoarea ovocitelor sunt cunoştinţe personale ale lui Jetten şi Keenan”, anunţă D66.

În Olanda este ilegal să plătești pentru o mamă surogat.

Partidul lui Jetten a declarat că sarcina „de înaltă tehnologie” a fost complet în conformitate cu regulile și reglementările olandeze și a fost posibilă datorită îngrijirilor FIV oferite în Olanda.

D66 a declarat că Jetten își va lua câteva zile libere când se va naște bebelușul pentru a fi alături de familia sa, dar nu are în plan o perioadă mai lungă de concediu parental.

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