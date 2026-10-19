Școala din Bistrița, zguduită de atacul violent al unui elev, a participat la programul SRI anti-radicalizare

Potrivit Snoop, între 2024 și 2026, Serviciul Român de Informații a desfășurat două programe de formare privind combaterea extremismului și a terorismului.

Aceste programe s-au adresat școlilor și liceelor din toată țara. Cursurile de formare au fost denumite „Previsio” și „Previsio 2”. Sursa citată arată că al doilea program a început oficial în luna martie 2026.

Datele arată că, cel puțin în cazul primului proiect, peste 1.000 de profesori din școli, licee și colegii naționale din țară s-au înscris.

Mai mult, școlile și liceele din Bistrița ocupă locul al doilea, după cele din Galați, privind numărul unităților participante.

Pe listă se numără și consilierii școlari ai Școlii „Ștefan cel Mare” din Bistrița, unitatea unde luni, 19 octombrie, un elev a atacat cu un briceag o profesoară și pe colegul care a sărit să o apere.

Școala din Bistrița, la cursurile SRI anti-radicalizare

Cursul SRI oferă acces la numeroase link-uri despre legislația UE și din România.

Mai mult, profesorilor le-au fost prezentate informații despre terorismul islamist, atentatele grupărilor Al-Qaeda și Daesh.

În schimb, despre legionari și neonaziști, informațiile au fost puține și aproape irelevante. Totul în contextul în care tinerii români sunt recrutați de grupări neonaziste prin intermediul internetului.

De asemenea, profesorilor le-au fost prezentate și definițiile radicalizării și terorismului.

Atacul, pregătit în baia școlii

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud a confirmat sursei citate că, de fapt, ținta elevului de 13 ani ar fi fost un alt elev, de etnie romă.

Acesta și-a pregătit atacul în toaleta școlii. Acolo și-a pus pe față cagula și casca airsoft, apoi a mers la ușa clasei și a bătut.

În momentul respectiv, profesoara de matematică a ieșit din clasă și a fost atacată. Ulterior, a fost atacat și elevul care i-a sărit în ajutor.

„Voia să ajungă la un băiat de etnie romă”, a confirmat, pentru sursa citată, Vasile Șteopoaie, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud.

Oficialul nu cunoaște însă dacă cei doi consilieri școlari ai unității de învățământ au discutat cu elevii despre informațiile pe care le-au primit în cadrul proiectului anti-radicalizare al SRI.

„Nu știu dacă cei doi consilieri școlari au vorbit cu elevii. Pot să cer un raport!”, a declarat Vasile Șteopoaie, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud.

În cadrul programelor, profesorii au fost instruiți să discute cu elevii și să sesizeze autoritățile în cazul în care depistau astfel de situații.

Oficial, IPJ Bistrița-Năsăud nu a primit plângeri privind fenomenul radicalizării în rândul elevilor.

Profesoara, operată de urgență

Profesoara de matematică rănită a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud și operată. Elevul rănit a plecat acasă.

Elevul agresor a fost internat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca.

Cât a costat primul program „Previsio”

Datele publicate de Snoop arată că implementarea primului program „Previsio” a costat 850.000 de euro. Fondurile au fost alocate prin Programul Național de Securitate Internă 2021-2027, gestionat de Ministerul Afacerilor Interne.

Reacția Ministrului Educației după atacul din Bistrița

Ministerul educației cere o mobilizare a instituțiilor abilitate pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs agresiunea și pentru acordarea de consiliere psihologică elevilor și profesorilor afectați de teroarea din timpul orelor.

O protecție penală specială explicită pentru personalul din învățământ amenințat sau agresat în exercitarea atribuțiilor ori în legătură cu acestea, precum și asistență juridică finanțată și sprijin psihologic acordate prompt, fără a aștepta finalizarea procesului.” se arată în comunicatul Ministerului.