Cine îl răstoarnă pe Emil Boc?

După controversata carte despre Viktor Orban, Lebăda Negra de pe Balaton, jurnalistul clujean Romeo Couti dă din nou lovitura. De data aceasta, într-o discuție realizată într-o locație de podcast cu un titlu cam ardelenesc: “Joac-o și pe asta”.

Interlocutorul lui este noua vedeta a mediului online, Sabin Sărmaș, candidatul independent la Primaria Cluj, plecat din motive încă insuficient lămurite de lângă actualul primar al Clujului, Emil Boc.

Sabin Sărmaș este un candidat foarte activ pe mediul online, e drept cu o campanie foarte bine făcută, dar, creditat cu șanse mici de reușită. Discuția de mai jos cu jurnalistul Romeo Couti dovedește că Sărmaș s-ar putea să-i dea multă bătaie de cap lui Emil Boc. În ultimii 20 de ani, este printre puținii, poate chiar singurul, care a avut curajul să puncteze atât de precis mizeria, incompetența și problemele grave ale unei adminsitrații acoperite de spoiala unui marketing plătit din greu din bani publici și a unui blat politic general. O situație la care, din pacate, a contribuit din plin presa națională dar, mai ales, cea locală, abonată la resursele primariei Cluj-Napoca. Sărmaș e bine informat, are cuvintele la el, este foarte determinat și pare să aduca un suflu proaspăt orașului intrat într-o apatie generală provocată de lipsa unei perspective. Merită să-l urmariti. (Nota redacției)

Cum sa stai 20 de ani ca partid de opozitie in Cluj si sa simti ca nu contezi, indiferent cum se cheama partidul.

Romeo Couti: Domnule Sabin Sarmas, separarea dumenavoastra de Emil Boc si inscrierea in competitia electorala pentru Primaria Cluj – Napoca a atras atentia presei nationale. Totusi presa locala a primit mai prudent aceasta miscare. Aveti vreo explicatie?

Sabin Sarmas: Presa in Cluj , o spun oameni de presa, nu o spun eu, a suferit mult in ultimi ani. Cred ca faptul ca avem o presa, nu as vrea sa supar pe nimnei, respect multi jurnalisti din Cluj, unii sunt f f buni , o presa cumva slaba e si din cauza modului in care a fost administrat orasul in ultima ani in relatia cu presa. E o legatura vizibila intre modul cum este acaparata o parte din presa locala in timp ce cealalta se sufoca. Asa e un lucru foarte periculos pentru oras.Nu spun ca la nivel national, e altfel si nu se intampla lucruri in relatia cu presa, mai potrivite sau nepotrivite. In cei cinci ani de Bucuresti, e adevarat ca mi-am facut relatii in presa nationala lucrul care m-a ajutat sa fiu mai vizibil in acest proiect legat de primaria Cluj. Dar as vrea sa vad aceeasi presa, cu acceasi forta si la Cluj. Incisiva si cu mine candidatul Sabin Sarmas si cu primarul Emil Boc care este in functie de dupa 20 de ani. Incisivitatea in presa din Cluj la adresa administatiei este rara, iar cand apare se vede ca nu e ajutata intr-un fel. Am observat ca e si o frica a oamenilor din Cluj de a se pune in spatele presei care este obiectiva sau care are curajul de a critica. E o frica de ce ar putea sa pateasca in relatia cu administratia. Asta e un lucru foarte toxic pentru democratie. Cum D-zeu sa traiesti in al doilea oras al tarii, oras universitar, cu valori europene, cu dreptul la libertatea de exprimare cu frica asta, ca oare ce se va intimpla daca sprijini un ziar sau un radio care este critic in raport cu x sau y din oras.Trebuie sa avem puterea de a ne uita in oglinda in orasul nostru

Romeo Couti: Presa este asa pentru ca in Cluj nu exista opozitie politica, pentru ca nu au alternativa de opinie in momentul cand apar probleme delicate legate de proasta administrare a orasului. Ca om politic stiti ca opozitia este apropate inexistenta in Cluj Napoca.

Sabin Sărmaș: Aceasta anomalie chiar nu am inteles-o niciodata, dar cunosc atomsfera de la PNL Cluj in raport cu partidele de opozitie. Pot spune ca este una de dispret. Eu daca as fi fost intr-un partid de opozitie niciodata nu as fi suportat asa ceva la Cluj, sa vad atat amar de dispret de la un partid si sa nu reactionez deloc. Este ceva de neconceput. Cum sa stai 20 de ani ca partid de opozitie in Cluj si sa simti ca nu contezi, indiferent cum se cheama partidul.

Romeo Couti: Care este motivul? S-a vandut prea ieftin opozitia, exista intelegeri subterane sau de ce ?

Sabin Sărmaș: Nu-mi dau seama. Ma gansesc totusi o tresarire de orgoliu, ca partid de opozitie, trebuie sa ai. De cate ori aparea asa cate o speranta, cate o tresarire, cate un deputat doi, un cosilier sau doi care criticau admnistratia din Cluj, se intapla cumva ciudat,se inabusea povestea pana se termina oxigenul miscarii respective. E un lucru ciudat pentru un oras ca si Clujul. Pare ciudat dar clujenii sunt atat de dezobisnuiti sa vada o batalie politica, pe cale democratica. Si asta se intampla de douazeci de ani. Au ajuns sa fie atat de dezbisnuiti sa vada o batalie politica incat li se pare anormal cand asista la asa ceva. Cum ar trebui sa arate dezbaterea in spatiu public din Cluj? Parca tot elctoratul de aici a fost paralizat asupra perspectivei, asupra democratiei. Nu mai e voie sa avem dezbatere politica, nu mai e voie sa spunem adevarul;oamenii in prima faza, cand au vazut modul meu de abordare in campanie, au avut un soi de soc, dupa care si-au dat seama ca totusi sta e in regula democratiei. Cred ca acum trec printr-un proces de cosntientizare si ajung sa zica stai un pic, lucrurile chiar nu sunt in regula. Am vazut si acum in campanie mea, oamenii incep sa se obisnuiasca cu ideea de ciocnire politica si ca asa e jocul intr-o competitie electorala.

In Cluj-Napoca exista o majoritate enorma care este tacuta

Romeo Couti: Clujul este un oras convervator. Sa nu uitam ca l-a ales pe Gheorghe Funar de trei ori ca primar.Legat de Emil Boc la fel se discuta. Exista o zona conservatoare in electoratul din Cluj , deloc de neglijat care spune ca e bine si asa.

Sabin Sărmaș: E un conservatorism care duce la o presiune asupra liderului. Ai senzatia ca va veni momentul in care liderul va fi aruncat peste bord. Vedeti cat de multi oameni vorbesc rau la adresa lui Gheorghe Funar dupa debarcarea lui. O sa vorbeasca tot mai rau si de Boc, pentru ca daca liderul nu stie care e momentul lui de varf si cand ar trebui sa faca o tranzitie catre altceva, o tranzitie normala de altfel in viata asta. Si in privat se intimpla la fel. La un moment dat se schimba ceva in relatia cu subordonatii tai, cu orasul, cu toata “cetatea” ca sa folosesc un termen plastic. Asta se intampla si cu Emil. Boc. Vorbesc cu oamenii, bat strada cu stratda si observ acest lucru. Daca prin absurd sa spunem ca Emil Boc castiga aceste alegeri, peste patru ani clujenii il vor arunca peste bord, atat de mare e tensiunea. Mocneste si e in punctul in care sta sa bubuie. Daca batalia electorala ar fi durat pana in septembrie, bubuia pana atunci. Ce simt e constientizarea asupra realitatilor Clujului a aparut. Se poate sa devint tot mai mare si sa bubuie sau sa ramana la un nivel mediu. Depinde de cati clujeni vor veni la vot. Revenind la conservatorismul de care vorbeati, totusi va spun ca in Cluj exista o majoritate enorma care este tacuta. Emil a castigat la ultimele alegeri cu un procent mare, dar atentie din cei prezenti la vot. Daca insa ne uitam la numarul total de alegatori a castigat cu 25 la suta din votatnti. Deci 25 la suta din Clujenii cu drept de vot l-au ales, ceilalti 75 la suta fie nu au venit la vot fie nu-l plac.Nu stiu cum se pozitioneaza acestia dar simt ca atunci cand se vor pozitiona vor arunca liderul peste bord. Ar fi pacat din punct de vedere uman ca Emil Boc sa fie acela pe care l-am aruncat peste bord pentru ca ne-am saturat de el. Poate ca ar fi nedrept pentru cariera lui. Daca mergeti in cartiere veti constata ca efectiv Clujul sta pe un butoi de pulbere chiar daca inca are si un grup al lui mai mic de ultrasi care il voteaza.

Romeo Couti: Calitatea lidershipului este atat de slaba incat politicienii au ajuns sa sfideze electoratul. Nici nu le mai pasa de el. Stiti ce spun clujenii? Ne-am saturat de Emil Boc dar tot el va fi primar pentru ca asa s-a hotarat. Ideea de blat general descurajeaza electoratul si implicit participarea la vor, facand sa cresca procentul majoritatii tacute.

Sabin Sărmaș: Desi repect echipele de consilieri ale contracandidatilor mei cand vad strategii din astea “ o sa mergem pe pozitiv”, o sa spunem ce proiecte avem ma intreb cu ce scop sunt facute. Va intreb: cat sa promiti mai mult decat a promis Emil Boc? Ce sa mai promiti? Drone care ne duc acasa. Sunt atata de multe de lucruri de facut in orasul asta incat despre ele trebuie sa vorbim. Sunt proiecte promise de 20 de ani, sunt probleme in cartiere nerezolvate de alti zeci de ani. Sunt probleme urgente care trebuie rezolvate pentru deblocarea orasului. Ce sa mai promitem in plus. Hai sa le rezolvam pe astea.

Romeo Couti: Va propun sa mutam discutia spre grupurilor influente din jurul Primariei. In 20 de ani s-au consolidat In Cluj niste grupuri cu interese econimice care au devenit foarte puternice. Nu credeti ca aceste grupuri influente vor incerca sa va intimideze sau sa va oblige sa faceti un pas inapoi?

Sabin Sărmaș: E firesc ca intr-un oras sa existe acest tip de grupuri. Ce e nefiresc este o superconsolidare a unor grupuri de interese care ajung la un moment dat sa domine orasul. Asta poate fi periculos. E normal sa fie o competitie, ca intre partide. Pe de alta parte vreau sa spun ca este si multa legenda in Cluj dar este si mult adevar.

Clujul este perceput in tara , si de zona de business si de cea zona universitara ca un oras inchis.

Romeo Couti: Numiti-mi doua legende ale Clujului. “Grupul de la Cluj” este o legenda?

Sabin Sărmaș: Nu-i o legenda, dar nu e nici un grup. Cred ca mai degraba este un sistem. Clujul este perceput in tara si de zona de business si de cea zona universitara ca un oras inchis. Am ramas surprins cand am auzit acest lucru prima oara. Parca mereu e novie de o recomandare , de un facilitator ca sa strapungi un zid sa poti intra in Cluj.

Romeo Couti: Nu vi se pare ca totusi Clujul este un oras provincial la modul cum abordeaza strategia de dezvoltare, ca alura de capitala regionala e falsa? Are mult marketing bun dar nu are proiecte mari decat pe hartie De exemplu , cum vedeti UNTOLD-ul? Ca un proiect mare?

Sabin Sărmaș: Clujul nu are proiecte mari. UNTOLD-ul e bun ca branding si sa vinzi orasul in exterior . Toata lumea vine la UNTOLD, presa din Bucuresti, vip-uri din lumea showbiz-ului, vin se simt bine, merg in centru, se duc pe terase si pleaca cu impresia ca la Cluj e un etern UNTOLD. In realitate, noi stim ca este viata si dupa UNTOLD si orasul arata de fapt altfel. Ce pot sa va zic ca in zona de infrastructura mare, proiecte comunitare acestea lipsesc cu desavarsire, nu exista solidaritate pentru realizarea unor proiecte mari. Cred ca liderul comunitatii are menirea , obligatia chiar, sa uneasca comunitatea . Nu poti sa nu te uiti la relatia intre universitati si sa te faci ca nu intelegi ce se intampla acolo, la relatia dintre doua trei patru clustere indiferent de unde vin ele si sa nu mediezi un dialog.

Romeo Couti: Ati fost langa Boc. Puteti spune ca nu a avut dialog cu un mediu important pentru Cluj, cel universitar?

Sabin Sărmaș: A practicat un fals dialog. La Cluj, e un fals dialog de ani de zile. Ăsta nu e dialog, nu e consultare, nu e nimic. E o poveste în care esti obosit pur si simplu. Imi pare rau sa o spun dar esti adus la masa de discutii, ținut patru ore, o jumatate de ora sau trei ore dupa caz esti trimis acasa, esti semifericit sau foarte obosit si cu asta s-a bifat o chestie.

Romeo Couti: Clujul este un mare centru cultural. Si totusi Filarmonica nu are sediu de ani de zile iar opera nationala, care coabiyeaza in aceeasi cladire cu Teatru Natopnal se zbate sa-mi faca un sediu.

Sabin Sărmaș: Am avut o iesire dura cu privire la finantarea culturii in orasul nostru. In momentul urmator au inceput sa curga cu telefoane de la primaria Cluj, catre oameni din zona culturala sa iasa public si sa se dezica de cele spuse de mine. Este evident ca tot sectorul cultural stie ca nu e in regula modul in care Primaria Cluj se pozitioneaza fata de ei, evident ca toti vor de ani de zile altceva si de ani de zile li se promite ca se vor schimba lucrurile, evident ca toti erau de acord cu ceea ce am spus chiar daca erau cuplati, sau depind intr-un fel sau altul de finantarea de la primarie. Putin se astepatu insa sa li se ceara din partea primariei sa se dezica de demersul meu. M-a deranjat cand am aflat ca de la primarie s-au dat aceste telefone. Asta-I deja dictatura.

Romeo Couti: Daca incepeti sa deranjati, vor incepe presiunile. Poate chiar articole de presa denigratoare sau chiar santaj. Știti cum spunea Stalin: nu exista oameni nevinovati numai oameni de care nu ne-am ocupat destul.

Sabin Sărmaș: Stiti ce se intampla cand vor incepe sa sape? Vor sapa o miscare, niste clujeni care vor alternativa. Sa stiti daca se sapa nu sapa Boc, sapa cei din jurul lui.

Romeo Couti: Sa spunem ca sapa grupul influent din jurul lui Boc, care este influent si are resurse financiare. Cateva sute de mii de euro nu este o suma mare compromiterea dumneavoastra.

Sabin Sărmaș: Eu, daca as fi parte a unui sistem care rezista de douazeci de ani, as avea foarte mari rezerve in a arunca un bumerang sau un ciocan crezand ca nu se poate intoarce. Habar nu am de unde si spre cine. As fi foarte precaut cu asta. Are sens sa te arunci in asa ceva atunci cand esti cu mainile curate.

O intoarcere a mea din drum, sub orice forma, ar insemna dezintegrarea omului politic Sabin Sarmas

Romeo Couti: Daca veti creste in sondaje va veni etapa a doua cand vor incerca sa va cumpere.

Sabin Sărmaș: Sa stiti ca oamenii nu sunt prosti. Electoratul poate fi conservator, poate fi comod, sa nu iasa la vot , dar nu e cum spun politicineii, ca e prost. Electoratul are un mortiv pentru care merge intr-o directie sau alta. Cand se arunca cu noroi, cand lucrurile sunt fortate, electoratul simte treaba asta . Efectul poate sa fie invers si extrem de puternic.

Romeo Couti: În acelasi registru, inchei cu o intrebare cu iz retoric. Care este pretul dumenavoastra: un milion de euro, cinci milioane?

Sabin Sărmaș: Nu dau nume, dar am avut o discutie cu un foarte important lider politic inainte sa-mi anunt candidatura la Cluj. I-am spus ca voi candida si rspectivul lider a spus „Hai, sa vedem cum putem să negociem o pozitie pe care să o ocupi si un plan de perspectiva pentru viitor“. I-am raspuns ferm ca nu vreau sa-l pun in situatia de a-mi oferi mereu ceva si eu sa-l refuz la infinit. Am un proiect serios si extrem de asumat in leg cu primaria orasului Cluj Napoca si nimic altceva nu ma intereseaza. Cand pui atat de multa emotie, atat de multa emotie colectiva dar si energie colectiva e greu sa te mai intoarca ceva din drum. O intoarcere a mea din drum, sub orice formă, ar insemna dezintegrarea omului politic Sabin Sarmas, ar insemna plecarea mea din politica.