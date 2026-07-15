Nicuşor Dan, despre protecţia anti-drone: Am făcut progrese. Într-un an jumătate, doi, vom fi mai bine protejaţi

El a fost întrebat, miercuri, la Kiev, de ce România nu adoptă pentru protecția anti-drone metodele forțelor ucrainene, care folosesc mitraliere vechi pentru doborârea dronelor rusești, cu o eficiență de 90%. La polul opus, România ridică avioane de la sol fără nicio eficiență, dovadă incidentul dronei rusești prăbușite pe un bloc din Galați, i-au atras atenția jurnaliștii.

De asemenea, președintele a fost solicitat să spună ce paşi are în vedere astfel încât Armata României să integreze experienţa Ucrainei în privinţa dronelor.

Cu protecția anti-drone „suntem mult mai bine decât eram acum două luni”

„Este o tehnologie nouă, faţă de care nu există apărare perfecta”, a motivat președintele. „Adică există atacuri ucrainene în Rusia, faţă de care apărarea rusă nu poate să facă faţă, dacă sunt multe drone, nu poate să le dea jos pe toate. La fel, invers, apărarea ucraineană nu poate să facă faţă în situaţia în care vin drone ruseşti în totalitate”, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

El susține că România a făcut deja progrese. „Nu suntem la 100% în momentul ăsta, ca să fim foarte clari, dar suntem mult mai bine decât eram acum două luni, acum patru luni, acum şase luni.”

Nicușor Dan a amintit care sunt cele două componente care intră în calcul pentru doborârea unei drone: detecţia, care ține de radare, și de echipamentele cu care pot fi doborâte. „Am făcut progrese. Ne-au ajutat partenerii”, a spus laconic președintele luând ca reper momentul de la Galați, când o dronă rusească a explodat pe un bloc de zece etaje din centrul orașului.

„Sunt pe lista SAFE”

Amintim că în noaptea de 28 spre 29 mai 2026, în jurul orei 02:00, o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc din municipiul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de un incendiu la un apartament de la etajul 10. Două persoane au fost rănite ușor, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați sau s-au autoevacuat.

Nicușor Dan a spus și care sunt statele care au ajutat România: Statele Unite, Franţa, Italia, Spania, Portugalia, Slovacia, care au venit în acest interval cu echipamente în zona Dunării.

„Aceste echipamente sunt pe lista noastră SAFE”, a dat asigurări președintele. „Deci, cam într-un an jumate, doi, o să fim mult mai bine protejaţi şi facem progrese. Pe scurt, ăsta este stadiul”.

România a alocat peste 5,6 miliarde de euro prin programul SAFE pentru înzestrarea armatei cu tehnică militară, incluzând achiziția a 34 de sisteme de drone și dezvoltarea producției de drone în parteneriat cu Ucraina. Inițiativa include și producția de sisteme anti-dronă și drone kamikaze.

Raportul ucrainean asupra incidentului de la Constanța, gata în câteva săptămâni

Cât privește incidentul dronei de la Constanța, preşedintele a salutat progresele care au fost făcute. El a spus că „există un contact direct, care nu era în momentul acela, pentru acest tip de incidente”. De asemenea, spune el, Armata şi Garda de Coastă au intensificat operaţiunile de patrulare.

El a spus că au fost mai multe runde de discuţii la niveluri tehnice între partea română şi partea ucraineană menite să elucideze evenimentele.

România încă așteaptă „toate răspunsurile de la partea ucraineană”, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

La discuția cu omologul său ucrainean a fost prezent şi consilierul pentru securitate al președintelui Zelenski, cu care s-a stabilit că raportul ucrainean asupra evenimentelor va veni în câteva săptămâni.

Amintim că o dronă maritimă ucraineană a ajuns în portul Constanța după ce și-ar fi pierdut controlul în Marea Neagră. Ucraina a declarat că acest lucru s-a produs din cauza interferențelor electronice (electronic warfare/jamming) atribuite forțelor rusești. După identificarea dronei, autoritățile române au izolat zona, iar drona s-a autodetonat în port. Nu au fost raportate victime.

Guvernul României a spus atunci că Ucraina a informat Bucureștiul că patru drone maritime au fost pierdute. Pe lângă cea care a explodat în port, celelalte trei s-au autodetonat în larg sau în apropierea portului. O mie de persoane au fost evacuate temporar din zona plajelor apropiate plajelor și a portului.

Incidentul a atras atenția pentru că România este stat membru NATO și a fost văzut ca un efect indirect al războiului din Ucraina și al intensificării războiului electronic din regiunea Mării Negre.

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