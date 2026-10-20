Amânarea liberalizării la gaze. Dumitru Chisăliță cere un an de pregătire pentru a evita facturi majorate în primăvară

Ministrul propus al Energiei din Cabinetul Luca Niculescu a clarificat situația facturilor la gaze pentru iarna viitoare. Prezent în Parlament la audierile pentru învestitură, Dumitru Chisăliță a precizat că eliminarea plafoanelor în luna aprilie ar aduce prețuri mult mai mari pentru consumatori.

Riscul lunii aprilie și necesitatea unui an de pregătire

Calendarul actual prevede o liberalizare completă a pieței la data de 1 aprilie 2027. Totuși, Dumitru Chisăliță a explicat că ieșirea din iarnă este un moment dezavantajos pentru o astfel de tranziție, din cauza dezechilibrului dintre cerere și ofertă.

„Poziția de acum este legată de timp. Dacă noi pornim în iarnă să pregătim o liberalizare, probabilitatea să avem prețuri mari este foarte mare. De ce? Pentru că în iarnă cererea este mare, oferta este mică și ne vom trezi că ajungem în luna martie cu prețurile mari din iarnă”, a declarat Dumitru Chisăliță.

El a arătat că lunile februarie și martie sunt perioade cu temperaturi scăzute, cererea atinge cote maxime, iar cantitatea de gaze disponibilă în depozite scade. Pentru a proteja consumatorii, ministrul desemnat a cerut un răgaz de cel puțin 12 luni. Acest timp este necesar pentru negocierea tuturor contractelor de vânzare, transport, distribuție și înmagazinare. Fără acest an de pregătire, oficialul a subliniat că nota de plată va fi suportată direct de cetățeni.

Șeful Engie confirmă: prețurile s-ar dubla fără mecanismul de plafonare

Mesajul Ministerului Energiei coincide cu datele prezentate de mediul privat. În cadrul conferinței Profit Energy.Forum, Nicolas Richard, CEO ENGIE Romania, a cerut prelungirea actualei scheme de plafonare.

Prețul gazelor pentru consumatorii casnici este plafonat la 110 lei pe MWh (21 de euro) până la 31 martie 2027. În piață, prețurile pentru al doilea trimestru al anului viitor depășesc deja 60 de euro pe MWh.

„În ceea ce privește prețul final, vorbim de o dublare a prețului. Din cauza asta nu cred că este pertinent pentru nimeni, în contextul dat, să fie eliminat mecanismul. Ce este extrem de important este cadrul în care jucăm. Deciziile trebuie să fie anunțate din timp și trebuie să existe reguli coerente, pe care azi nu le avem”, a explicat Nicolas Richard, citat de profit.ro,

El a adăugat că modificarea actualului sistem de preț marginal nu reprezintă o soluție viabilă. Problema principală pe piața din România este lipsa de lichiditate, factor care menține prețurile forward la un nivel ridicat.

Măsurile din programul de guvernare și datele despre depozite

Programul de guvernare al cabinetului Luca Niculescu propune o liberalizare etapizată a pieței. Documentul prevede majorarea pragului de venit net individual lunar, de la 1.940 de lei la 3.500 de lei, pentru persoanele care primesc sprijin de stat la plata facturilor. Schema va acoperi inclusiv costurile cu carburanții.

În privința rezervelor, gradul de umplere a depozitelor din România a atins 85%, un nivel cu 11 procente peste media Uniunii Europene. Capacitatea infrastructurii va crește în următoarele 10 zile, conform declarațiilor reprezentanților Engie. Proiectul de la Depomureș va majora capacitatea de extracție cu 30% și va ridica volumul de înmagazinare de la 300 la 400 de milioane de metri cubi.

Totodată, directorul Engie a subliniat că racordarea de noi localități la rețeaua de gaze are sens doar acolo unde există rațiuni economice clare. În lipsa fezabilității, costurile de infrastructură vor fi acoperite prin majorarea tarifelor pentru toți consumatorii finali.