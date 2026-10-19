Vânzarea Șantierului Naval Mangalia, contestată de Damen. Rheinmetall a oferit cu 46 de milioane de euro mai puțin

Vânzarea Șantierului Naval Mangalia către grupul german Rheinmetall se confruntă cu primul obstacol juridic, după ce Damen Holding BV, principalul creditor al companiei aflate în faliment, a contestat decizia instanței care a permis modificarea procedurii de vânzare și reducerea prețului de pornire. Contestația urmează să fie analizată de Tribunalul Constanța pe 4 noiembrie, în timp ce Rheinmetall a anunțat că intenționează să dezvolte șantierul împreună cu grupul maritim elvețian MSC, pentru construcția atât de nave militare, cât și de nave civile.

Rheinmetall Real Estate România SRL a câștigat licitația din 9 octombrie cu o ofertă de aproximativ 138 de milioane de euro, fără TVA, cu circa 46 de milioane de euro sub prețul inițial de 184 de milioane de euro. Vânzarea a venit după mai multe licitații fără ofertanți, iar contestația Damen pune sub semnul întrebării legalitatea schimbării procedurii, nu reprezintă însă, în sine, o anulare a tranzacției, scrie Profit.ro.

De ce contestă Damen procedura

Damen Holding, companie olandeză care deține 49% din acțiunile Damen Mangalia și o parte importantă din creanțele asupra societății, susține că instanța a permis aplicarea unei proceduri de vânzare care nu ar fi fost justificată în forma folosită. Potrivit argumentelor prezentate în contestație, una dintre probleme ține de interpretarea prevederilor legale privind valorificarea bunurilor în faliment, după modificările legislative de la sfârșitul anului trecut.

Grupul olandez contestă și modul în care a fost interpretată noțiunea de „termen rezonabil” pentru valorificarea activelor. În opinia sa, modificarea procedurii a permis reducerea prețului și organizarea licitației în alte condiții decât cele aprobate anterior de Adunarea Creditorilor.

Disputa a apărut după ce primele trei licitații, organizate cu prețul de pornire de 184 de milioane de euro, nu au atras cumpărători. Ulterior, judecătorul-sindic a aprobat schimbarea procedurii, iar la licitația din 9 octombrie prețul a fost redus la 75% din valoarea inițială, respectiv aproximativ 138 de milioane de euro. Rheinmetall Real Estate România SRL a fost declarată câștigătoare, scrie News.ro.

În replică, reprezentanții Șantierului Naval, companie controlată de statul român și acționar majoritar la Damen Mangalia, au susținut că Damen Holding a contribuit la blocarea procedurii de valorificare. Aceștia au afirmat că grupul olandez nu a susținut strategia propusă de lichidatorul judiciar și a respins ulterior regulamentul de vânzare.

Prin urmare, cele două părți au poziții diferite asupra modului în care trebuia organizată vânzarea activelor. Instanța urmează să analizeze contestația, iar rezultatul acesteia ar putea avea implicații asupra procedurii prin care șantierul a fost atribuit companiei germane.

Rheinmetall și MSC vor să transforme șantierul într-un centru naval regional

În paralel cu disputa juridică, Rheinmetall a anunțat planurile pentru viitorul șantierului din Mangalia. Grupul german și compania elvețiană MSC urmăresc dezvoltarea unei facilități care să permită desfășurarea în paralel a activităților de construcție navală militară și civilă.

Potrivit Rheinmetall, amplasamentul va fi împărțit în sectoare și zone de securitate, astfel încât cele două tipuri de activități să poată funcționa în condiții adecvate. Compania a anunțat și intenția de a moderniza infrastructura existentă, de a îmbunătăți condițiile de producție și de a adapta capacitatea șantierului la proiectele viitoare.

Pentru divizia Rheinmetall Naval Systems, Mangalia va avea un rol important în construirea celor patru nave militare comandate de România. Grupul german urmărește, de asemenea, să folosească șantierul pentru alte proiecte navale din Europa de Sud-Est.

Contractele militare, miza industrială a șantierului

Viitorul șantierului este important și în contextul contractelor de apărare încheiate de România. Cele patru nave militare destinate statului român ar urma să fie construite la Mangalia, iar proiectul este legat de investiții finanțate prin programul european SAFE.

Rheinmetall susține că preluarea șantierului va permite dezvoltarea capacităților industriale necesare pentru aceste contracte și pentru alte proiecte viitoare. În același timp, asocierea cu MSC oferă perspective pentru activități comerciale, având în vedere experiența grupului elvețian în transportul maritim și logistică.

.