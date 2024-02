Cine să-i mai scape de armele de foc?

Atac la paradă, Joe Biden le pune încă o dată aceeași placă. Preşedintele american a cerut încă o dată Congresului să acţioneze împotriva violenţei cu arme de foc, după atacul armat survenit miercuri în timpul paradei Super Bowl în Kansas City, atac soldat cu cel puţin un mort şi 21 de răniţi, relatează AFP.

„Împreună cu Jill, ne rugăm pentru cei ucişi şi răniţi astăzi în Kansas City şi pentru ca ţara noastră să găsească determinarea de a pune capăt acestei epidemii fără sens de violenţe cu arme de foc care ne sfâşie”, a declarat preşedintele american într-un comunicat transmis de Casa Albă.

Potrivit unui comunicat, membrii echipei Chiefs s-au declarat „întristaţi” şi au condamnat un „act de violenţă fără sens”, precizând că toţi jucătorii, antrenorii şi membrii personalului lor, precum şi familiile lor sunt în siguranţă.

Primarul din Kansas City, Quinton Lucas, a indicat că autorităţile sunt în contact cu Casa Albă, care a oferit ajutorul statului federal.

Stacey Graves, şefa poliţiei din Kansas City, a menţionat că trei persoane au fost arestate în legătură cu acest atac.

Spitalul de pediatrie Children’s Mercy a anunţat anterior că tratează 12 persoane rănite în incident, între care 11 copii. „Nouă au răni cauzate de arme de foc”, a precizat o purtătoare de cuvânt a spitalului.

Statele Unite plătesc un tribut foarte greu pentru răspândirea armelor de foc pe teritoriul ţării şi pentru uşurinţa cu care americanii au acces la ele.

În SUA sunt mai multe arme individuale decât locuitori: un adult din trei deţine cel puţin o armă şi aproape un adult din doi locuieşte într-o casă în care se află o armă.

Cel puţin o persoană a murit şi alte 21 au fost rănite, miercuri, într-un schimb de focuri, în timpul unei paradei în Kansas City, care sărbătorea victoria de duminică a echipei Chiefs la Super Bowl, au declarat pompierii din acest oraş din statul Missouri, centrul Statelor Unite.

