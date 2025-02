Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, i-a transmis lui Victor Ponta că este liber să candideze la alegerile prezidențiale, dar nu va fi susținut de către partid. Congresul PSD l-a validat drept candidat la alegerile prezidențiale pe Crin Antonescu.

Ponta nu a fost chemat la Congresul PSD. Social-democratul Victor Ponta, a declarat că, la Congresul PSD de duminică, a vrut să susţină un discurs în care să le transmită colegilor săi că se face o greşeală susţinând un candidat care nu reprezintă ceea ce oamenii caută la Călin Georgescu, respectiv patriotismul, suveranismul şi un discurs mai puţin politic.

„Am vrut sa vorbesc in fata Congresului , insa nu am avut acest drept! Important e sa ma auda ROMANII ! Voi intra in lupta cu toate puterile si tot curajul – ca sa punem ROMANIA PE PRIMUL LOC !“, scria ieri Ponta pe FB.

„Am avut o discutie cu Premierul Ciolacu si am inteles motivele strict politice pentru care a trebuit sa ia decizia; si stiu foarte bine ca Sistemul actual nu accepta niciun fel de pozitii patriotice si in interesul romanilor. Sunt convins si onorat ca, in perioada in care am fost consilier onorific pentru relatii economice internaționale, l-am sprijinit in toate proiectele benefice pentru Romania. Sunt, de asemenea, convins ca politicile economice ale tarii noastre trebuie sa stimuleze investitiile private si productia nationala in interesul nostru suveran – adica sa punem Romania pe primul loc, mai ales in noul context internațional promovat de Administrația Trump . Ii multumesc pentru oportunitate si colaborare! Voi continua sa promovez interesele economice ale Romaniei din orice pozitie publica si privata !