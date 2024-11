Ciolacu face public, la cerere, documentul referitor la George Simion

Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, candidat al formaţiunii în alegerile prezidenţiale, a declarat vineri, la Ploieşti, că are acceptul părţii ucrainene de a face public răspunsul referitor la interdicţia care îl vizează pe liderul AUR George Simion, contracandidatul său în cursa pentru funcţia de şef al statului.

„Am văzut de câteva zile această presiune de a se afla ce am primit eu în funcţia de prim-ministru direct sau prin serviciile de intelligence din România cu privire la interdicţiile din Republica Moldova şi din Ucraina ale domnului George Simeon, nu ale domnului Ciucă sau ale mele, şi atunci am început demersurile. În Republica Moldova răspunsul a fost unul foarte simplu, s-au menţinut lucrurile şi măsurile luate acum câţiva ani, parcă era Dodon sau cine era preşedinte, nu cunosc toată istoria… Deci nu au dat lucruri suplimentare şi, cu adevărat, din Ucraina mi-a venit un răspuns scris. Am pornit toate demersurile, au vorbit colegii mei, am vorbit şi eu direct şi mă bucur să vă anunţ că, din acest moment, pentru că totuşi consider că nu e un document care trebuie pus pe site-ul Guvernului României, Guvernul României se ocupă tocmai cu altceva, nu de ce am primit în privinţa domnului Simion să pun pe site-ul Guvernului… Din acest moment, cine va face solicitări pe 544 imediat va primi răspunsul cu documentul în copie primit de la autorităţile din Ucraina”, a precizat premierul Ciolacu, într-o conferinţă de presă.

El a punctat că are acceptul părţii ucrainene în acest sens.

„Nu e nimic desecretizat. În acest moment am acceptul părţii ucrainene să fac public acest document, explicând contextul şi presiunea publică. (…) presupun că aici este miezul, să aflăm adevărul din Ucraina, răspunsul. Vreţi să ştiţi adevărul? Faceţi solicitare pe 544 şi eu vă dau scrisoarea venită din Ucraina în ceea ce îl priveşte pe domnul Simion”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a avut, la Ploieşti, o întâlnire cu oamenii de afaceri din Prahova.

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a cerut, joi, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul partidului, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să se autosesizeze şi să verifice dacă preşedintele Klaus Iohannis, premierul Ciolacu sau liderul PNL, Nicolae Ciucă, preşedinte al Senatului, deţin informaţii despre George Simion, din care să reiasă că acesta s-ar fi întâlnit cu agenţi ai serviciului secret rusesc.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că în informaţiile pe care le are de la guvernele Republicii Moldova şi Ucrainei nu s-a făcut referire la faptul că George Simion este ”spion rus” sau la faptul că acesta a avut întâlniri cu vreun spion rus.

UPDATE „Având în vedere interesul opiniei publice din România cu privire la corespondența dintre Guvernul României și autoritățile ucrainene în ceea ce privește motivele pentru care domnul George Simion are interdicție să intre pe teritoriul Ucrainei, prim-ministrul Marcel Ciolacu a cerut și a primit, prin intermediul instituțiilor abilitate ale statului român, acordul autorităților ucrainene de a pune la dispoziția publicului răspunsul primit și de a face publice informații despre acest subiect. Răspunsul autorităților ucrainene și informații despre acest subiect sunt disponibile în documentul atașat”, a comunicat Guvernul.

„Decizia a fost luată pe baza informațiilor disponibile privind activitățile antiucrainene sistematice ale acestui politician, care contravin intereselor naționale ale Ucrainei și încalcă suveranitatea de stat și integritatea teritorială a acesteia.Declarațiile lui Simion George au drept scop discreditarea Ucrainei pe arena internațională și promovarea ideologiei unioniste care neagă legitimitatea frontierei de stat a Ucrainei. În plus, el răspândește narațiuni despre presupuse încălcări ale drepturilor minorității românești din țara noastră.”, se arată în document.