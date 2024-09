Ciolacu își arată notele: „M-am săturat”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni că a dat examenul de Bacalaureat imediat după ce a terminat liceul şi a luat o medie „suficient de bună”.

Premierul a fost întrebat cu ce medie a trecut examenul de Bacalaureat.

„Nu ştiu în acest moment, o medie suficient de bună. (…) Staţi că nu v-am arătat nici diploma, aşa că o să vă dau şi media şi diploma. Nu ştiu nota, nu m-am uitat, o să mă uit. (…) Alegătorii vor şti acest aspect. (…) Am înţeles de la echipa mea că s-au făcut solicitări pe 544 (legea – n.r.), aşa că prefer ca autorităţile statului să dea răspunsul”, a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului.

El a menţionat că a dat Bacalaureatul în 1986, când a terminat liceul.

„M-am săturat de această minciună. M-am săturat de minciuna că nu am muncit până la 38 de ani. (…) Şi licenţa am luat-o cu aproape 9, şi Bacalaureatul. Am luat Bacalaureatul imediat cum am terminat liceul, nu am luat la facultate, m-am dus în armată, cum am terminat armata m-am dus şi am muncit. E deja jignitor ce se întâmplă în această perioadă. Sunt om la fel ca şi dumneavoastră, nu am furat, nu am dat la nimeni în cap, am chiulit de la şcoală ca fiecare dintre noi, am terminat liceul la timpul potrivit”, a afirmat Ciolacu.