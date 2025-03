Ciolacu, mesaj ciudat. ”Eu nu consider că am pierdut alegerile„

”Eu nu consider că am pierdut alegerile, eu consider că în acest moment avem o a doua şansă. Nu trebuie să rămânem ancoraţi în anumite lucruri pe care ni le-am fi dorit noi”, a spus Marcel Ciolacu la conferinţa de alegeri a conducerii PSD Suceava.

”Normal că ne-am fi dorit să terminăm alegerile anul trecut. Avem în acest moment… eu nu consider că am pierdut alegerile. Eu consider că în acest moment avem o a doua şansă. Nu trebuie să rămânem ancoraţi în anumite lucruri pe care ni le-am fi dorit noi. (…) Vreau să vă spun că totuşi cel mai important este cine va reprezenta România. Cel mai important, de departe, este viitorul preşedinte. Nu trebuie să fie un om fals, nu trebuie să fie un om ascuns sub nişte sentimente pe care le trăim cu toţii„, a mai spus Ciolacu.

”Niciunul dintre noi nu am înşelat românii. Cu toţii am înţeles menirea pe care o avem şi am încercat să facem lucrurile cât mai bine”, a mai afirmat Ciolacu sâmbătă, la Suceava.

”Victorie va sta în mâinile dvs., toată victoria va sta cât de bine vom înţelege că trebuie să depăşim toate orgoliile”, a conchis premierul.