Ciolacu: Terminați cu părerile, fiindcă e groasă!

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a făcut, vineri, la o manifestare electorală, un apel către social-democrați și liberali să lase deoparte orgoliile și ‘părerile’ legate de doctrină, pentru că România se confruntă cu provocări în plan economic, social, cu provocări globale și de securitate.

‘Am reușit – atât eu, cât și domnul Ilie Bolojan, cât și Kelemen Hunor, cât și domnul Pambuccian – să avem o coaliție după o campanie electorală și am reușit o performanță unică. De această dată am reușit să ne ținem toți de cuvânt. Eu vă spun și de ce am reușit: pentru că, de această dată, nu l-am avut pe Victor Ponta și nici pe Klaus Iohannis. Ei sunt cei doi care au reușit să nu ne ținem de cuvânt – odată PNL și odată PSD. Ãsta este adevărul adevărat. Se vorbea aici despre doctrine – despre stânga, despre dreapta. Eu nu cred că mai trăim vremurile în care vorbim despre doctrine. Provocările pe care le avem acum, atât economice, sociale, globale, de securitate, războaie comerciale – pe asta n-o trăisem – nu mai e timp de mofturi. Așa că, dragi PSD-iști, dragi PNL-iști, eu vă spun cât se poate de direct: ‘Terminați cu prostiile! Terminați cu filozofările! Terminați cu părerile, fiindcă e groasă!’, a declarat prim-ministrul la Reșița.

El a amintit că reprezentanții PSD și PNL ‘se înjurau’ în precedenta campanie electorală, iar acum sunt înjurați, la rândul lor, ‘de unii care n-au făcut nimic, care, culmea, doar au țipat’.

‘Haideți să ne apucăm de muncă! (…) Despre ce doctrină am vorbit în campania electorală din noiembrie? Despre ‘Ba pe-a mă-tii’ între PSD-iști și PNL-iști? Până acum ne înjuram încontinuu și parcă ne luase Dumnezeu mințile. Timp de trei luni de zile n-am știut decât să ne înjurăm, după trei ani de construcție, după trei ani în care am reușit împreună să depășim cele mai complicate momente ale României – și economice, și sociale, și crize de securitate? Și acum stăm cu capul plecat, fiindcă nu ne mai înjurăm între noi și ne lăsăm înjurați de unii care n-au făcut nimic, care, culmea, doar au țipat. Uitați-vă la Parlament cum arată! Uitați-vă cine v-a luat locurile din Parlament, fiindcă noi n-am avut mintea să depășim anumite orgolii. E momentul să ne trezim. Avem un președinte informal al acestei coaliții – Crin Antonescu -, dar este începutul’, a subliniat premierul.

Liderul PSD a subliniat că își dorește ‘un președinte normal al României, un președinte care să nu facă diferența politică din acea funcție, un președinte care să reprezinte toți românii, indiferent dacă l-au votat sau nu l-au votat’.

‘Personalizăm mereu, cu prim-ministru, cu cine e – are doamna Lasconi o soluție secretă. Noi mai avem timp de prostii, în ce lume trăim? Chiar nu realizăm că acum e momentul să apărăm toată munca noastră de 35 de ani după Revoluție? Tot parcursul nostru european, toate garanțiile noastre de securitate? Se uita toată Europa la noi cu mândrie după ce, împreună, am trimis în Parlament 50% din europarlamentari. După aia a întrebat toată lumea: ‘Ce s-a întâmplat la voi?’ (…) E momentul să înțelegem miza adevărată. Să terminăm cu filozofările și cu ‘Domn’e, este Nicușor care vine și îl pune pe ăla, este Ponta care vine și…’. Sunt teme care parazitează această campanie electorală’, a adăugat Ciolacu.

Potrivit acestuia, este momentul unei diferențe clare ‘între opțiunea politică, între cine vrem să fie președinte sau să nu fie președinte și România’.

‘De ce nu am ajuns după 35 de ani la acest lucru? Pentru că n-am avut un președinte să-și înțeleagă rolul de președinte. Eu cred cu toată tăria că Antonescu este președintele pe care ni-l dorim cu toții, care va uni românii din România și românii din diaspora’, a susținut liderul PSD.

Ideologiile – a mai spus el – se apără prin democrație, ideologiile se pun practică prin politici publice.

‘Eu nu știu despre ce ideologie am vorbit în ultima campanie, când ne-am măcelărit între noi. Ideologiile se apără prin democrație, ideologiile se pun practică prin politici publice, ideologiile la masa respectului a unei coaliții țin cont de ambele partide, astfel încât să acoperi de fapt toată cererea românilor. Da, UDMR e un exemplu. Cum reacționează UDMR, cum se strânge UDMR înaintea fiecăror alegeri, eu așa aș dori să se strângă românii din România și românii din diaspora. Românii în diaspora să voteze cu cine vor, cum vor, în trei zile, nu e nicio problemă, dar când vorbim de România, să vorbim cu toții la fel’, a transmis prim-ministrul.