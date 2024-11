Ciolacu vrea să închidă subiectul vilelor: „Provoacă dezgust”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, candidat la funcţia de preşedinte al României, a declarat că discuţiile din ultima perioadă despre vilele de protocol şi atacurile la persoană provoacă dezgust în rândul românilor şi conduc la absenteism la vot, motiv pentru care „ar fi cazul să ieşim din această zonă”.

„Vedeţi cum pierdem esenţa? De fapt, în această campanie, cred că şi dumneavoastră, şi eu şi mai ales românii se aşteptau să avem discuţii despre proiecte, despre viziuni, despre lucruri concrete, despre economia reală, care este aici, nu este în vreo vilă. Au fost decizii când s-au vândut aceste vile, a fost un scandal întreg, cine le-a luat, că le-a luat cumnatul lui Geoană, deci nici nu ştii cum e mai bine să… Eu nu am locuinţă în Bucureşti, ăsta este adevărul. Am o singură locuinţă, aţi văzut că am făcut şi partaj benevol, din acela, am rămas cu 64 de metri. Mă şi întrebau: ‘domnule, dar divorţaţi?’ Păi eu sunt prost să divorţez, că rămân pe drumuri! Şi în cei 64 locuieşte fratele meu, care are nişte probleme medicale. Ar fi cazul să ieşim din această zonă, care mai mult aduce dezgust pentru români şi aduce absenteism la vot. Nu înţeleg strategia domniilor lor cu aceste jigniri şi atacuri la persoană şi la familie, care n-au adus niciodată voturi”, a spus Ciolacu.

Întrebat despre anunţul făcut de preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, referitor la înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă în cazul Nordis, Ciolacu a replicat că este convins că instituţiile statului „o să se mişte mult mai repede decât comisia”.

„Foarte bine. Este o vorbă în Parlament: dacă vrei să îngropi un lucru, faci o comisie de anchetă. Nu, eu cred că instituţiile statutului o să se mişte mult mai repede decât comisia de anchetă din Parlament. Este campanie electorală”, a afirmat liderul PSD.

Ministrul Investiţiilor şi fondurilor europene, Adrian Câciu, care l-a însoţit pe Marcel Ciolacu în vizita în Bistriţa-Năsăud, a fost întrebat, la rândul său, în legătură cu semnătura sa din hotărârea de guvern referitoare la imobilul din Bulevardul Aviatorilor, pe când era la Ministerul Finanţelor.

Acesta a explicat că, fiind vorba despre patrimoniul statului, semnătura ministrului Finanţelor era obligatorie, dar că „persoana care şi-a asumat şi a semnat” respectiva hotărâre de guvern este, în fapt, premierul de la acea dată, Nicolae Ciucă.