Ciucă îşi apără onoarea: „În viaţa politică lucrurile stau altfel”

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Nicolae Ciucă, a afirmat luni, după şedinţa Biroului Politic Naţional, că este „singurul om politic” din România care a demonstrat onoare, dând exemplu rotativa guvernamentală PNL-PSD.

„În politica din România sunt singurul om politic care am demonstrat că am onoare atunci când am făcut transferul de mandat de la Palatul Victoria. Când o vor face şi alţii, putem să discutăm. Dar mi-aduc aminte că alţii au stat şi au avut altfel de abordări atunci când au ocupat aceeaşi funcţie, în acelaşi palat”, a spus liderul liberal.

El a afirmat că nu i s-a reproşat niciodată că nu s-a ţinut de cuvânt.

„Onoarea mea a fost, este şi va rămâne pentru România şi pentru români. Am în spate o carieră şi în cariera mea am demonstrat şi onoare şi demnitate şi nu mi s-a reproşat niciodată până acum. În viaţa politică lucrurile stau altfel, dar diferenţa cred că trebuie să fie făcută de faptul că cei care au ridicat un astfel de subiect, mai întâi de toate să se uite la propria prestaţie şi dacă o fac vor ajunge singuri la o concluzie. Onoarea nu este o sintagmă cu care să te joci la orice fel de întâlnire, la orice fel de supărare pe care o ai. Este o chestiune pe care o ai sau n-o ai şi în felul acesta, încă o dată, eu n-am vorbit de rău despre niciunul dintre dumnealor, nici nu vreau să o fac. Sunt lucruri mult mai importante pe care merită să le dezvoltăm şi să le discutăm”, a arătat Ciucă.

Liderul liberal a spus că dezbaterea PSD-PNL pe tema onoarei este „doar o dezbatere provocată politic”.

„Cred că, aşa cum s-a întâmplat de fiecare dată, în loc să ne ocupăm de temele importante care cu adevărat fac apanajul responsabilităţii liderilor politici, al guvernanţilor, ne ocupăm de chestiuni care duc discuţia într-o cu totul şi cu totul altă direcţie”, a afirmat Nicolae Ciucă.