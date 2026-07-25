Kevin Kampl, fostul mijlocaş al echipei Leipzig, a dat crampoanele pe pălărie și viață de fermier

Departe de viața agitată a fotbalului

„Liniştea şi pacea din Mallorca fac bine tuturor în acest moment”, spune el.

În loc de echipament

Într-o postare recentă pe Instagram, Kevin Kampl apare într-o ipostază nouă. El a înlocuit echipamentul sportiv cu o pălărie de paie, iar în mână nu are o minge de fotbal, ci o farfurie cu fructe şi legume, scrie news.ro.

Kevin Kampl şi-a reziliat contractul cu Leipzig în ianuarie, după moartea neașteptată a fratelui său și în mica sa fermă din Spania, el își dedică acum timpul familiei şi grădinăritului.

„Avem pepeni galbeni, pepeni verzi, roşii, ceapă, ardei şi multe alte lucruri”, povesteşte el pentru Bild. „Cresc într-un ritm nebunesc. Iar uleiul nostru de măsline este delicios”, explică el.

Anul trecut, la sfârșitul lui noiembrie, a anunțat vestea cumplită: Seki, fratele său în vârstă de 51 de ani, l-a părăsit.

”Te iubesc mai mult decât pot exprima”

„Ai fost cel mai bun prieten al meu… Cel mai bun frate, fiu, tată şi unchi pe care ţi l-ai putea dori! Te iubesc mai mult decât pot exprima cuvintele”, scria el pe Instagram.

După câteva luni, în ianuarie, și-a reziliat contractul cu RB Leipzig, după opt sezoane şi jumătate, 283 de meciuri şi două Cupe ale Germaniei câştigate cu clubul (2022 şi 2023).

În lunile care au urmat, Kampl a aflat apoi şi de moartea tatălui său.

„A fost un an îngrozitor, nu există alt cuvânt”, a mărturisit slovenul pentru publicaţia germană Bild.

Departe de agitaţia din lumea fotbalului

Dragostea pentru fotbal nu l-a părăsit însă, iar fostul jucător al echipei din Leipzig nu exclude complet posibilitatea de a reveni într-o zi, poate, pe banca de rezerve a echipei.

Deocamdată însă, e înconjurat de familie, trebăluiește prin grădină şi ascultă greierii. Departe de agitaţia din lumea fotbalului, Kampl pare să-şi fi găsit liniștea.

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