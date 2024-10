Ciucă: Sudul ţării nu trebuie să rămână roşu

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat sâmbătă, la Videle, cu prilejul învestirii în funcţie a primarului Cornel Gogan, că „sudul ţării nu trebuie să rămână roşu, adică al PSD” şi şi-a exprimat speranţa că echipa care va prelua conducerea administraţiei locale va fi „un model de schimbare din roşu în albastru a întregului judeţ Teleorman„.

Ciucă a menţionat, printre altele, că mandatul obţinut de Cornel Gogan la alegerile locale din vara acestui an reprezintă dovada faptului că oamenii vor schimbare.

„Am venit puţin mai devreme şi, împreună cu prim-vicepreşedintele partidului Dan Motreanu, vecinul dumneavoastră de aci de la Giurgiu, împreună cu maestrul Dinescu, căruia îi mulţumim că este alături de noi, am trecut prin piaţă. Am vrut înainte de a ajunge aici să vedem care este realitatea, să luăm pulsul pieţei, al localităţii şi vă spun, domnule primar (…) că aveţi foarte mult de muncă. Este o schimbare pe care oamenii au decis-o atunci când v-au votat. Eu sunt convins că sudul ţării nu trebuie să rămână roşu, adică să rămână al PSD-ului. Am menţionat că suntem cu prim-vicepreşedintele partidului, Dan Motreanu, care a demonstrat în judeţul vecin, Giurgiu, că se poate schimba atitudinea oamenilor, se poate schimba percepţia oamenilor şi, mai ales, se poate schimba atitudinea autorităţilor locale, a celor care vin în faţa oamenilor să le ceară votul şi care trebuie să facă ceea ce s-au angajat că vor face”, a declarat Nicolae Ciucă.

Acesta l-a dat ca exemplu pozitiv şi pe primarul PNL din comuna Horodnicu de Sus, judeţul Suceava, care, asemenea noului primar din Videle, a revenit acasă după mai mulţi ani de muncă în străinătate pentru a se implica în dezvoltarea comunităţii locale.

„În această săptămână am urcat la Iaşi şi de acolo la Suceava şi la Suceava am vrut să mergem într-o localitate, într-o comună la ţară. Şi în comuna Horodnicu de Sus am întâlnit un primar care asigură funcţionarea Primăriei cu 8 funcţionari. Deci, o primărie la o localitate de 5.600 de oameni asigură toate serviciile cu 8 angajaţi dintr-o schemă de funcţionare de 46 de posturi. Deci se poate. Dincolo de acest număr mic de angajaţi, este important să subliniem ce a făcut acolo: a reuşit să aibă un parc industrial, ceea ce în judeţul Teleorman, aici la marginea Capitalei, la marginea judeţului Ilfov, unde există cel mai important pilon de dezvoltare al României, de dezvoltare economică, nu există. În Teleorman s-a promis de către toată lumea că vor fi parcuri industriale, nu s-a făcut niciunul (…) Noi nu venim în faţa dumneavoastră cu propuneri cinice, cu interese. Venim către dumneavoastră cu devotament şi cu disponibilitate şi angajament la muncă. Primarul din Horodnic, Valentin Luţă a lucrat în străinătate (…) şi a zis că a simţit că trebuie să vină acasă (…) Este un creştin ortodox desăvârşit, un truditor al comunităţii şi al bisericii şi tată a şapte copii. Deci se îngrijeşte de o familie românească adevărată, se îngrijeşte de o întreagă comunitate. Acesta este modelul pe care noi, liberalii, îl propunem în programul nostru: familie, comunitate, ţară”, a transmis liderul PNL.