Atenție! Nu mai cad drone! Sunt doborâte de piloții români!

Am învins! Uite că se poate! Felicitări pilotului F16 care a doborât drona pe câmpul din județul Buzău! Și nu! Nu este meritul lui Nicușor Dan și nici al lui Radu Miruță! Nu se datorează nici viitoarelor achiziții pe care le vom face prin SAFE! Este meritul partajat al Armatei Române și al Misiunii de poliție aeriană NATO! Într-o intervenție la un post de televiziune, Radu Miruță își dorește să capitalizeze doborârea dronei însă nu știe nici măcar că celălalt pilot român care a doborât o dronă a făcut-o în Estonia și nu în Lituania!

Cum spuneam, este meritul Armatei Române că radarele (nu au fost cumpărate prin SAFE) au identificat drona și au urmărit traseul acesteia, că a ridicat de la sol cele două avioane de luptă F16 (nici acestea nu au fost cumpărate prin SAFE), alături de cele două avioane italiene Eurofighter Typhoon, din poliția aeriană NATO! Este meritul pilotului, antrenat tot de Armata Română, că a avut curajul să doboare drona! Atenție, meritul pilotului român este cu atât mai mare cu cât acest lucru îl putea face unul dintre cei doi piloți italieni!

Vom vedea multe analize în cursul acestei zile! Deja văd că unii se întreabă de ce a zburat drona atât de mult în spațiul aerian românesc? Ce proveniență avea aceasta dronă? A fost un test al Federației Ruse sau o dronă deviată de apărarea antiaeriană ucraineană?

Sunt întrebări legitime la care răspunsurile trebuie să înceapă, în mod natural, cu cuvintele FELICITĂRI ARMATEI ROMÂNE!

De astăzi cetățenii României și Federația Rusă au aflat că se poate! Cetățenii României știu că Armata Română îi apără, iar Federația Rusă a aflat că România este NATO, nu un sat fără câini unde dronele lor pot zbura nestingherite!

Și da, merită să ne bucurăm! Nu s-a mai repetat scenariul cu explozia dronei pe acoperișul unui bloc, precum la Galați! Da, drona a parcurs mulți kilometri în interiorul României dar nu de capul ei! A fost monitorizată de radarele Armatei Române și nu a existat riscul prăbușirii pe vreun bloc! A fost doborâtă doar când pilotul a avut siguranța că nu periclitează viața sau proprietatea vreunui conațional al său! Fără ca, până atunci, să existe un risc în acest sens! Nu întâmplător postarea Președintelui României vorbește despre o lovitură „de sus în jos”! Pentru că dacă pilotul F16 ar fi deschis focul și nu ar fi lovit drona ci o casă sau prin doborârea dronei ar fi fost afectată viața sau proprietatea vreunui român, culpa era a pilotului! Evident, ar fi mult mai simplu dacă doborârea dronei s-ar produce „de jos în sus”, adică de către apărarea anti-aeriană sau de către o dronă interceptoare lansată de la sol! Atunci riscul ar fi doar ca părți componente să cadă la sol!

Desigur, a fost o operațiune foarte costisitoare doborârea acestei drone, dat fiind că patru avioane de luptă au fost angajate în urmărirea dronei!

Dar trebuie să recunoaștem că Armata Română a reușit această performanță aproape cu mâinile legate la spate! De ce? Pentru că nu știm dacă Ucraina și-a asumat responsabilitatea de a ne notifica cu celeritate despre eventuale drone deviate de apărarea lor anti-aeriană sau dacă au fost solicitați și au acceptat ca astfel de drone să fie doborâte de România încă de pe teritoriul lor sau cu riscul ca rămășițe ale dronelor să cadă pe teritoriul lor (așa cum deja au semnat un acord cu Polonia, încă din anul 2024), pentru ca Armata Română să nu riște acuzația de a transforma România în stat „co-beligerant” în războiul dintre Federația Rusă și Ucraina (conform afirmațiilor lui Nicușor Dan după explozia dronei de la Galați)!

Pentru că nu am văzut nicio inițiativă legislativă care să ofere Armatei Române posibilitatea de a amplasa radare sau sisteme de apărare anti-aeriană oriunde dorește, fără a exista riscul unui refuz din partea administrației locale sau a cetățenilor! Nici sisteme anti-dronă încă nu au fost achiziționate (le așteptăm pe cele 34 cumpărate prin SAFE, care vor veni… poate după sfârșitul războiului) și nici fabrica de drone cu bani din SAFE și tehnologie ucraineană nu ne-am apucat încă să o construim!

Ca atare, cu atât mai mult, azi Armata Română este victorioasă! Dar mâine această victorie trebuie să devină normalitatea! Iar decidenții politici nu trebuie doar să vrea să culeagă laurii victoriei Armatei Române ci și să-și facă datoria față de Armata Română!

Pentru că drona a fost doborâtă dar oare am fost, din nou, doar norocoși la Marea Neagră?

Spuneam deunăzi că Marea Neagră clocotește! După ce nava LPG Gas Lisbon (care transporta propan și se îndrepta spre portul ucrainean Reni) a fost lovită, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc, noaptea trecută autoritățile române au fost informate despre un incident la bordul navei comerciale Christiana B, care transporta cărbuni către Ucraina. Nava se afla la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, în Zona Economică Exclusivă a României, când a fost semnalată o avarie, posibil provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine.

Cine au fost trimiși să intervină? Navele SAR APOLLO și SAR ARTEMIS ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), adică agenția afectată de explozia din portul Constanța a căror pagube încă nici măcar nu au fost acoperite de autorități!

Chiar nu mai contează a cui ar fi putut fi drona maritimă sau mina marină! Întrebarea este cum ar fi reacționat autoritățile române dacă echipajul navei avariate ar fi pierdut controlul, iar nava ar fi fost în pericol să explodeze în proximitatea litoralului românesc?

Deci, doborârea dronei de către pilotul român trebuie să devină normalitatea!

Pentru că, reiau ce am scris deunăzi, este clar că Federația Rusă reacționează la modul în care Ucraina le atacă lanțurile de aprovizionare logistică din Crimeea! Federația Rusă va continua să atace porturile Reni și Ismail pentru a bloca alimentarea cu propan (nava LPG Gas Lisbon) sau cărbuni (nava Christiana B), respectiv transportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră! Astăzi, România a demonstrat că poate să fie ofensivă și nu reactivă în protejarea intereselor la Marea Neagră! Și să nu uităm că nu va veni NATO să ne apere (este deja aici, un exemplu concludent fiind cele două avioane de luptă italiene Eurofighter Typhoon), dar și noi trebuie să demonstrăm că suntem NATO la Marea Neagră!