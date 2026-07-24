Deficitul este sub nivelul de anul trecut și în grafic pentru ținta de anul acesta

Deficitul bugetar este important pentru poziția României pe piețele financiare internaționale, inclusiv pentru păstrarea ratingului suveran recomandat pentru investiții.

O creștere a deficitului pentru realizarea investițiilor, mai ales a celor din PNRR pe componenta de împrumut (cu impact asupra deficitului), prinse în bugetul pe anul acesta, nu ar reprezenta un semnal de alarmă, dar un nivel mai ridicat al deficitului evidențiază din nou spațiul fiscal foarte redus pe care statul îl are pentru cheltuieli neplanificate.

Datele privind deficitul anunțat de Ministerul Finanțelor clarifică sursele creșterii deficitului în iunie, în contextul în care cheltuielile cu salariile din sectorul public și cele cu pensiile, componente majore ale bugetului, sunt înghețate pentru al doilea an la rând.

Evaluările agențiilor de rating

România va fi evaluată în următoarea perioadă de două dintre cele trei mari agenții de rating, Fitch și Moody’s și S&P.

Ratingurile de evaluare financiară sunt indicatori importanți pentru investitori, mai ales pentru cei care împrumută statul, referitor la capacitatea statului de a susține acum și în viitor plata împrumuturilor pe care le ia. Un calificativ mai bun înseamnă dobânzi mai bune, iar rămânerea în categoria recomandată pentru investitori (în care acum România este pe ultima treaptă la toate cele trei mari agenții, dar cu perspectivă negativă), este foarte important pentru statul român.

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, a afirmat anterior că este obligatoriu ca România să mențină calificativul de rating, pentru ca finanțarea statului să fie asigurată în condiții cât mai bune.

Dacă în primele luni ale anului, colectarea de venituri de către ANAF a fost în grafic, cu venituri record în aprilie, încetinirea economiei are impact și asupra veniturilor pe care Fiscul le poate colecta.

Deficit bugetar în scădere

România se află în procedură de deficit excesiv a Comisiei Europene.

Potrivit bugetului pentru 2026, ținta de deficit este de 6,2% din PIB în termeni cash (standard național) și 6% din PIB în termeni ESA (standarul UE), în linie cu angajamentele asumate față de CE. Guvernul a închis anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB (standard național cash), 146 miliarde lei, în scădere cu 1 punct procentual față de deficitul înregistrat în anul 2024, de 8,67% din PIB. Acest nivel este pe standard național, cash.

Deficitul pe standard ESA a fost de 7,9% din PIB în 2025. În 2024, România a avut un deficit ESA de 9,3%, cel mai ridicat din UE. România are în derulare un plan fiscal pe șapte ani cu Comisia Europeană (convenit la final de 2024) pentru reducerea deficitului sub 3% din PIB și a îndatorării sub 60% din PIB.