Ce viitor are „platforma liberal-conservatoare”. Politolog: „Va avea putere doar dacă Bolojan nu va mai fi premier”

Prin platforma liberal-conservatoare, „liberalii opozanți” au încercat să dea impresia că partidul a scăpat de sub controlul lui Ilie Bolojan, consideră politologul Cristian Pîrvulescu. Însă președintele PNL a reușit să se impună încă o dată, prin decapitările de la cele șase filiale. Totuși, este o victorie doar parțială, fiindcă în cazul altor organizații, conduse tot de contestatari ai lui Bolojan, nu poate fi invocat motivul ineficienței, pentru că au rezultate. Alin Tișe, inițiatorul mișcării așa-zis liberal-conservatoare și lider important, cu rezultate vizibile la nivel local, rămâne o voce importantă împotriva președintelui PNL.

„Gruparea care a suferit deja mai multe înfrângeri din interiorul PNL a încercat, prin această platformă, să creeze o stare de opinie conform căreia PNL este într-o gravă criză internă și să preia inițiativa. Răspunsul lui Ilie Bolojan a fost o ședință cu partidul în care o parte dintre oamenii grupării au fost înlăturați.

Până acum au fost acuzați cei din grupul disident că sunt ineficienți. Au fost schimbați ieri, în Galați în Ialomița și cele câteva sectoare din București. Dar nu s-au putut lega pe aceleași motive de Ilfov, de Giurgiu.

A fost o victorie parțială. A vrut doar să precizeze pentru opinia publică că gruparea Bolojan continuă să conducă partidul, dar trebuie să spunem că nu au putut folosi argumentele împotriva tuturor disidenților. Iar Tișe, alături de liderii din Ilfov și Giurgiu sunt dintre cei care au rezultate, nu pot fi acuzați că nu au.

Problema este doar legată de lupta pentru putere și de încercarea de a o dimensiona politic”, spune Pîrvulescu.

„Bolojan va avea puterea asupra PNL cât timp va fi premier”

Cristian Pîrvulescu e de părere că Ilie Bolojan va avea puterea în PNL atât timp cât va rămâne pe funcția de premier. Mai mult, are și aliați, în USR și UDMR, care-l ajută să blocheze formarea unui alt Guvern.

„Câtă vreme Ilie Bolojan va fi prim-ministru, Ilie Bolojan va împărți resurse. Nu există în România un prim-ministru în funcție care să fi pierdut controlul asupra propriului partid. Puterea domnului Bolojan se datorează capacității de a distribui resurse. Acesta este și motivul pentru care face jocurile astfel încât să nu poată fi schimbat.

Și, din acest punct de vedere, UDMR și USR îl sprijină din plin. Deci are o minoritate de blocaj cu care reușește foarte bine să împiedice formarea unui nou Guvern, sugerând că nici nu este nevoie de un nou Guvern și putem merge pe această variantă până la toamnă”, a explicat politologul.

Ce se întâmplă dacă Bolojan pleacă de la Palatul Victoria

Întrebat cum se vor modifica polii de putere dacă se va încheia situația interimatului lui Bolojan, Pîrvulescu a răspuns că tabăra opozantă ar putea să-i creeze mai multe probleme.

„E greu de crezut, pentru că între timp Ilie Bolojan și aliații săi vor curăța partidul de tot mai multe grupări, eventual de toate grupările care aparțin acestei linii de contestație, până într-acolo încât vor fi obligați să formeze un partid politic în afară”, a spus Pîrvulescu.

Despre viitorul „puciștilor”, politologul spune că cel mai probabil, această platformă este doar începutul unei alte grupări politice care ulterior să funcționeze pe cont propriu. Totuși, e dificil ca o nouă construcție să prindă la electorat, mai ales în fața AUR.

„Platforma liberal-conservatoare va pierde teren în fața AUR”

„Eu cred că, pe o asemenea platformă, pentru că sunt și oameni cu experiență, au făcut la rândul lor trieri și excluderi din partid, au avut funcții de răspundere în interiorul partidului într-un moment sau altul, înțeleg că vor să creeze o bază pentru formarea unei grupări politice, mai întâi în interiorul Parlamentului și în ulterior, de ce nu, una care să participe în competiții electorale. Dar nu știu cum, pentru că nu-mi dau seama ce electorat au și cum pot să devină convingători.

Avem deja o serie de experiențe care ne arată că atunci când se confruntă cu electoratul, astfel de soluții nu au un foarte mare succes. În plus, electoratul antisistem, tentat de fundamentalism și extremism în România, datorită războiului hibrid, este foarte important. Deci nu văd de ce s-ar îndrepta spre platforma liberal-conservatoare și nu s-ar îndrepta spre AUR.

Din toate aceste bătălii există un învingător clar și de la distanță, și acela este AUR”, conchide politologul.

Context

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a decis, în ședința din aceată săptămână, demiterea președinților şi dizolvarea Birourilor Politice Județene/de Sector pentru șase filiale ale partidului.

Decizia a vizat următoarele organizații: PNL Ialomița, PNL Galați, PNL Sector 2, PNL Sector 3, PNL Sector 4 și PNL Sector 5. Facem mențiunea că în cazul PNL Galați s-a decis revocarea preşedintelui interimar, George Scarlat.