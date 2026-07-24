Scăderea popularității forțează o remaniere de urgență în Guvernul condus de Friedrich Merz

Schimbările au fost accelerate de demisia lui Jens Spahn din fruntea grupului parlamentar CDU, în urma unui scandal legat de folosirea unei mame surogat. Printre mutările importante se numără numirea lui Carsten Linnemann la Ministerul Sănătății, trecerea Ninei Warken la șefia Cancelariei și iminenta înlocuire a ministrului Transporturilor, Patrick Schnieder, cu Fritz Güntzler.

Stefan Lupu - Reporter special
Scăderea popularității forțează o remaniere de urgență în Guvernul condus de Friedrich Merz

Schimbările au fost accelerate de demisia lui Jens Spahn din fruntea grupului parlamentar CDU, în urma unui scandal legat de folosirea unei mame surogat. Printre mutările importante se numără numirea lui Carsten Linnemann la Ministerul Sănătății, trecerea Ninei Warken la șefia Cancelariei și iminenta înlocuire a ministrului Transporturilor, Patrick Schnieder, cu Fritz Güntzler.

Liderul conservatorilor germani, cancelarul Friedrich Merz, a declanșat vineri o amplă operațiune de restructurare a echipei sale guvernamentale. Decizia radicală vine într-un moment critic pentru Executivul de la Berlin, care se confruntă cu o scădere dramatică a popularității în rândul cetățenilor. Nemulțumirile publice legate de nerespectarea promisiunilor privind relansarea economică au forțat conducerea să caute soluții de urgență pentru a recâștiga încrederea electoratului, cu puțin timp înaintea unor teste electorale cu miză uriașă.

Ascensiunea extremei drepte forțează schimbarea la vârf

Presiunea asupra cancelarului este amplificată de modificările dramatice din peisajul politic german. Sondajele recente indică un avans constant și îngrijorător pentru formațiunea de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), în timp ce susținerea pentru actualul cabinet se află într-o continuă depreciere. În acest climat tensionat, toate strategiile se concentrează pe viitoarele alegeri regionale programate în Berlin, Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Vorpommern. O performanță slabă în aceste landuri ar putea destabiliza complet echilibrul puterii centrale, motiv pentru care remanierea este privită ca o ultimă încercare majoră de revitalizare a imaginii partidului de guvernământ.

Scandalul mamelor surogat, declanșatorul efectului de domino

Scânteia care a accelerat acest val de schimbări la nivel înalt a fost aprinsă săptămâna trecută de o controversă care a zguduit scena politică. Jens Spahn a fost forțat să demisioneze de la conducerea grupului parlamentar al Uniunii Creștin Democrate (CDU). Fostul oficial, împreună cu soțul său, a anunțat că a devenit părinte apelând la o mamă surogat din Statele Unite ale Americii. Gestul a provocat indignare maximă, în condițiile în care recurgerea la mame surogat este strict interzisă de legislația din Germania, iar conservatorii din CDU și-au asumat mereu o opoziție vehementă față de această practică. Cancelarul Merz a sugerat încă din weekendul trecut că plecarea lui Spahn va reprezenta oportunitatea perfectă pentru o reformă mai amplă a cabinetului, scrie news.ro.

Rotația cadrelor și noi nume pe lista miniștrilor

Plecarea intempestivă a lui Spahn a pus în mișcare o amplă rocadă pe scena politică de la Berlin. Thorsten Frei a fost imediat desemnat să preia frâiele grupului parlamentar, eliberând astfel fotoliul strategic de șef al Cancelariei. Acest post cheie a fost preluat de Nina Warken, care, la rândul ei, a cedat portofoliul Ministerului Sănătății. Noul ministru al Sănătății va fi Carsten Linnemann, oficialul care până în prezent a coordonat partidul din funcția de secretar general al CDU.

Lista modificărilor nu se oprește însă aici. Surse guvernamentale citate de tabloidul Bild indică faptul că ministrul Transporturilor, Patrick Schnieder, se pregătește să părăsească Executivul, locul său urmând să fie ocupat de deputatul Fritz Güntzler. Întreaga arhitectură a Guvernului se află în plină transformare, cancelarul Friedrich Merz urmând să prezinte sâmbătă tabloul complet al noii sale echipe.

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