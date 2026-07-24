Presa rusă a scris despre drona doborâtă în România și o leagă de Ucraina, fără să aștepte ancheta de la București

Drona care a ajuns la peste 100 de kilometri pe teritoriul României și a ajuns la nici 90 de kilometri de București, a stârnit un interes uriaș la Moscova.
Presa rusă a monitorizat cu atenție subiectul și a scris despre această dronă. Jurnaliștii ruși au citat surse și declarații din România, dar accentele sunt curioase. Ca la comandă mai multe publicații au găsit necesar să menționeze că, de fapt, ar putea fi vorba de o dornă ucraineană.
Iată liniile de comunicare din presa rusească apropiată de Kremlin. În primul rând, interesul mare a fost din parte bloggerilor ruși care urmăresc războiul.
Un asemenea blog este War Gonzo. Îl susține pe Putin și susține invazia rusească în Ucraina. Acest blog spune:
„Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Române a distrus o dronă necunoscută.
Acesta nu este primul incident de acest fel din România. Conform Le Monde, din 2022 dronele ucrainene au încălcat spațiul aerian al României de 28 de ori.
Deocamdată nu se comunică oficial cui îi aparținea mai exact drona doborâtă. Totuși, nu este greu de ghicit cine va fi scos vinovat.”
Mergem mai departe, la un canal de Telegram care urmărește cu multă atenție ce se întâmplă în România.
Geniul din Carpați scrie:
„Ministrul Apărării din România, Radu Miruță, a ilustrat mesajul despre doborârea dronei cu o imagine generată de AI”.
Nici Vladimir Soloviov, prezentator de la Postul Rusesc Rossia 1, nu a putut trece pe lângă știre. Scrie :
„Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că o dronă necunoscută, care a încălcat granițele aeriene ale țării, a fost distrusă.”
Ziarul Moskovskii Komsomoleț, care respectă linia de comunicare a Kremlinului anunță incidentul cu drona și îl leagă de… Ucraina:
„Un F-16 românesc a doborât o dronă necunoscută
Anterior, în Finlanda a fost restricționată temporar navigația maritimă în partea estică a Golfului Finlandei. Decizia are legătură cu atacurile dronelor ucrainene.”
Ca la comandă, același lucru îl face și Komsomolksaya Pravda, adică Adevărul Comsomolist. KP leagă incidentul de Ucraina, dar din altă perspectivă de data asta:
„Un avion de vânătoare românesc F-16 a doborât o dronă pătrunsă în țară
Anterior, autoritățile din România s-au adresat Kievului cu cererea de a programa dronele ucrainene să se autodistrugă în cazul în care pătrund pe teritoriul țării sau în apele sale teritoriale.”
Publicația Argument i Faktî, adică, Argumente și fapte și-a amintit cu această ocazie de drona ucraineană care a explodat în portul Constanța.
Presa rusă nu a așteptat ancheta anunțată de generalul Gheorghiță Vlad. Șeful Statului Major spune că drona era de tipă Shahed/Geran 2, dar s-a ferit să spună ce stat a trimis-o pe teritoriul românesc.
25 comentarii
Parafrazandu-l pe Ion: acum,am marcat teritoriul,cu ochii injectati / Sunt mai tare ca Napoleon,degeaba va agitati.
Dronă lansată din Odessa…😎
Ăsta înseamă că Rușii au ocupat și Odessa și lansează Drone către Palatele politruce din România 🤣
Dronă lansată din Odessa…😎
Ăsta înseamă că Ruși au ocupat și Odessa și lansează Drone către Palatele politruce din România 🤣
Spunem acum că ani de zile rușii ne-au făcut așa și pe dincolo! Dar Ucraina era acolo, parte integrată în Rusia. De unde știm exact că toate belelele au fost făcute de rusi asupra noastră în al doilea război mondial, poate că erau ucrainieni!!!
Au dreptate rusii, drona este ucraineana.
Cea mai buna aparare este atacul! Asa ca Rusia ataca pe toate fronturile. Nici usturoi n-a mancat nici gura nu-i miroase!
Pe de alta parte sunt dezamagit de aparitia tot mai multor rusofili. Sa va fie rusine! Studiati istoria. De cate ori ne-a ocupat Rusia si cat rau a putut sa ne faca.
Si de ce ar ataca Rusia o tara NATO ca Romania? Probabil ca i se pare ca razboiul cu Ucraina e prea usor si ar fi bine sa mai implice inca 32 membre NATO! Are sens desigur!
Jeglensky nu se lasa. Dupa Galati si Constanta , nu mai vorbim de helicopterul si Mig-ul doborite in Dobrogea , tinteste mai sus.Spre „prietenii” de la Bucuresti. Doar doar vor intra in razboi.”Fereste-ma Doamne de „prieteni” ca de dusmani ma feresc singur!”Odesa face cumva parte din Rusia ?
Cam idioate marea parte a comentariilor. Mari parieristi si specialisti in drone. O intrebare simpla: cui foloseste ? Si ce a fost cu drona maritima de la Constanta ?
De ce cenzurati, naparpicilor? Sunteti mana in mana cu tradatorii natiunii?
Poate primim informatii ca sa stim si noi atunci cand se fac cercetari ,cum se poate distinge o zburatoare ruseasca ,de una ukraineana .La fel pe ultra modernele radare ale lui NATO instalate in Romania ,nu se vede si pozitia de unde sunt lansate aceste zburatoare ?
Ca la comandă mai multe publicații din România au găsit necesar să menționeze că, de fapt, este vorba de o dronă rusească.
Cenzurati la greu, nu va convin opiniile nealterate si nemanipulate de voi.
Vai, nu se poate, nu cred ca deontologii democrati cenzureaza. Eu cred ca le e lene sa citeasca toate comentariile. Comentariile mele trec cam 50%, adevarul e ca sar calul cateodata, scriu mai mult decat pot ei citi si nu ma aliniez propagandei neomarxiste – noua strategie a Cotidianului.
Între timp presa rusă nu scrie nimic despre depozitele mure sălbatice că sunt în flăcări.
Ei au grijă altora.
Presa rusa scrie despre acele atacuri, chiar critic, dar e mai greu de citit, nu din cauza limbii (goagal e acolo), ci ca trebuie folosit un vpn pentru a accesa site-urile rusesti, multe dintre ele fiind interzise in UE.
Cata indrazneala la presa legionar putinista de la Moscova!!! In loc sa aștepte ancheta oficiala care va dovedi ca drona a fost ruseasca se grăbește sa afirme ca drona e ucraineana deci înainte sa înceapă ancheta care va dovedi ca drona e ruseasca!
Drona este de proveniență rusească,dar a fost lansată de pe teritoriul ucrainean!
Mosulica!…..pe radarul de la Kogălniceanu s-a văzut că drona a fost lansata din Odessa !.
bagă bă comenturile
Daca se detona la Cernavoda, pe vreun reactor? Ca Fetesti nu e departe de Cernavoda.
Lansata din regiunea Odessa aceasta DRONA se aseamănă cu cea care a lovit la Galați !. Miroase a PROVOCARE !.
Iar tu miroși a rus 😉
Mai bine decât a PROST!.
”Suntem onorati” de atat atentie”!