Presa rusă a scris despre drona doborâtă în România și o leagă de Ucraina, fără să aștepte ancheta de la București

Drona care a ajuns la peste 100 de kilometri pe teritoriul României și a ajuns la nici 90 de kilometri de București, a stârnit un interes uriaș la Moscova.

Presa rusă a monitorizat cu atenție subiectul și a scris despre această dronă. Jurnaliștii ruși au citat surse și declarații din România, dar accentele sunt curioase. Ca la comandă mai multe publicații au găsit necesar să menționeze că, de fapt, ar putea fi vorba de o dornă ucraineană.

Iată liniile de comunicare din presa rusească apropiată de Kremlin. În primul rând, interesul mare a fost din parte bloggerilor ruși care urmăresc războiul.

Un asemenea blog este War Gonzo. Îl susține pe Putin și susține invazia rusească în Ucraina. Acest blog spune:

„Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Române a distrus o dronă necunoscută.

Acesta nu este primul incident de acest fel din România. Conform Le Monde, din 2022 dronele ucrainene au încălcat spațiul aerian al României de 28 de ori.

Deocamdată nu se comunică oficial cui îi aparținea mai exact drona doborâtă. Totuși, nu este greu de ghicit cine va fi scos vinovat.”

Mergem mai departe, la un canal de Telegram care urmărește cu multă atenție ce se întâmplă în România.

Geniul din Carpați scrie:

„Ministrul Apărării din România, Radu Miruță, a ilustrat mesajul despre doborârea dronei cu o imagine generată de AI”.

Nici Vladimir Soloviov, prezentator de la Postul Rusesc Rossia 1, nu a putut trece pe lângă știre. Scrie :

„Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că o dronă necunoscută, care a încălcat granițele aeriene ale țării, a fost distrusă.”

Ziarul Moskovskii Komsomoleț, care respectă linia de comunicare a Kremlinului anunță incidentul cu drona și îl leagă de… Ucraina:

„Un F-16 românesc a doborât o dronă necunoscută

Anterior, în Finlanda a fost restricționată temporar navigația maritimă în partea estică a Golfului Finlandei. Decizia are legătură cu atacurile dronelor ucrainene.”

Ca la comandă, același lucru îl face și Komsomolksaya Pravda, adică Adevărul Comsomolist. KP leagă incidentul de Ucraina, dar din altă perspectivă de data asta:

„Un avion de vânătoare românesc F-16 a doborât o dronă pătrunsă în țară

Anterior, autoritățile din România s-au adresat Kievului cu cererea de a programa dronele ucrainene să se autodistrugă în cazul în care pătrund pe teritoriul țării sau în apele sale teritoriale.”

Publicația Argument i Faktî, adică, Argumente și fapte și-a amintit cu această ocazie de drona ucraineană care a explodat în portul Constanța.

Presa rusă nu a așteptat ancheta anunțată de generalul Gheorghiță Vlad. Șeful Statului Major spune că drona era de tipă Shahed/Geran 2, dar s-a ferit să spună ce stat a trimis-o pe teritoriul românesc.