Clădire emblematică a Ucrainei, lovită de bombardamente (foto)

S-au înteţit atacurile la Harkov. Cel puţin trei persoane au fost ucise marţi dimineaţa într-un atac aerian la Harkov, a declarat primarul acestui oraş, al doilea ca importanţă din Ucraina, Igor Terekhov, relatează AFP.

„La ora 02:51 (00:51 GMT), Harkov a fost ţinta unui atac aerian” care a lovit districtul Osnovianskyi, „probabil prin intermediul unei bombe”, a indicat Igor Terekhov pe reţeaua de socializare Telegram.

„Două case au fost distruse, iar alte 20 de locuinţe” au suferit pagube de o gravitate diferită, a precizat edilul, adăugând că salvatorii caută alte posibile victime.

Luni, armata rusă a bombardat o clădire emblematică în stil constructivist sovietic din Harkov, clădirea Derzhprom, potrivit autorităţilor ucrainene, cel puţin şase persoane fiind rănite în acest atac.

Preşedintele Volodimir Zelenski a denunţat atacul asupra clădirii Derzhprom (Industria de stat) din Harkov, unul dintre cele mai izbitoare exemple de arhitectură constructivistă din epoca sovietică şi supranumit primul zgârie-nori al Uniunii Sovietice.

El a deplâns, pe platforma X, şi atacul asupra Kryvyi Rih, oraşul său natal, şi a făcut apel la eforturi reînnoite pentru a-l forţa pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, să oprească războiul care durează de mai bine de doi ani şi jumătate. „Fiecare strângere de mână cu criminalul de război Putin îi sporeşte încrederea. Fiecare zâmbet plăcut îl convinge că poate scăpa cu crimele sale”, a scris Zelenski. „În loc să ne aliem cu el, trebuie să îl forţăm la pace prin hotărârea noastră colectivă”.

Russians attacked the Derzhprom building in Kharkiv. This is an architectural monument under UNESCO protection.

The medical and administrative buildings were also damaged. Russia is shelling civilian infrastructure again. pic.twitter.com/GqZhahI4i8

— Dmytro Lubinets (@lubinetzs) October 29, 2024