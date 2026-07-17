Comandantul UM Murfatlar, acuzat că folosea soldați drept servitori

Comandantul unității militare din Murflatlar a fost restras din funcție, anunță ministrul Apărării, Radu Miruță. Decizia a fost luată după ce, în urma unui control dispus de minister, ar fi ieşit la iveală practici care sfidează orice normă militară, profesională sau morală. Comandantul „deconta produse personale adidaşi, trening, tricouri pentru dumnealui şi pentru familie, la contabilitatea unităţii. Punea militarii din cadrul unităţii la muncă în propria gospodărie: zugrăvit apartament, muncit în propria gospodărie”, a declarat Radu Miruţă, vineri, într-o conferinţă de presă. El a mai adăugat că acelaşi comandant pretindea şi primea de la subordonaţi diverse produse alimentare.

Soldați folosiți după bunul plac al comandantului

”Le cerea militarilor să îi pregătească şi să îi servească masa acasă pentru diverse evenimente personale pe care le avea. Încasa bani cu chirie, deşi nu stătea în chirie. Pretindea şi primea de la subordonaţi produse alimentare în cantităţi mari. În momentul desfăşurării controlului a fost găsită carcasă de porc, 100 de litri de vin îmbuteliat pe diverse sortimente, kilograme de calcan, peşte şi o lipsă de 1700 de litri de motorină”, a mai transmis Radu Miruţă.

El a decis retragerea comandantului la conducerea unităţii militare.

”Este clar că e incompatibil cu comanda unităţii, motiv pentru care am dispus retragerea de la comanda unităţii, numirea unui alt ofiţer şi sesizarea organelor abilitate, plus cercetarea administrativă pentru cei care acceptau să înregistreze în contabilitate astfel de produse personale”, a mai afirmat ministrul interimar al Apărării.