„Conspiraţionistul” Robert F. Kennedy Jr va fi ministru al Sănătăţii

Preşedintele ales al SUA Donald Trump a anunţat joi că l-a numit în funcţia de ministru al Sănătăţii pe Robert F. Kennedy Jr, un fost avocat sceptic referitor la vaccinuri şi cunoscut pentru răspândirea unor teorii ale conspiraţiei, relatează AFP.

„De prea mult timp, americanii au fost zdrobiţi de industria alimentară şi de laboratoarele farmaceutice care s-au implicat în înşelăciune şi dezinformare în materie de sănătate publică”, a declarat Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Sceptic în privinţa vaccinurilor, cunoscut pentru răspândirea unor teorii ale conspiraţiei, Robert F. Kennedy Jr, 70 de ani, a fost un candidat independent la alegerile prezidenţiale americane, dar s-a retras din cursa în favoarea lui Donald Trump. „El va reda Americii sănătatea”, a afirmat preşedintele ales.

Robert F. Kennedy Jr.: „For many years, I was saying not one of the 72 vaccines mandated for children has ever been safety tested in pre-licensing placebo-controlled trials, not one. Tony Fauci was saying he’s lying. In 2016, President Trump appointed me to run a vaccine safety… pic.twitter.com/5WZRTleKJA

