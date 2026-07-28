Trump critică Israelul înainte de vizita lui Netanyahu

Programul nuclear al Iranului trebuie să se încheie ”cu sau fără un acord”, a spus premierul israelian Benjamin Netanyahu, la plecarea în Statele Unite, unde va participa la funeraliile senatorului Lindsey Graham și va purta discuții cu președintele Donald Trump.

Netanyahu: am schimbat fața Orientului Mijlociu

”Războiul cu Iranul se va încheia atunci când regimul iranian va cădea sau va fi suficient de slăbit încât să înțeleagă că trebuie să renunțe la programul său nuclear”, a declarat premierul Benjamin Netanyahu într-un interviu acordat postului Fox News, potrivit Jerusalem Post. Iranul trebuie să pună capăt programului său nuclear ”cu sau fără un acord”. Netanyahu a declarat că atacurile americano-israeliene au întârziat acest program cu ”câțiva ani buni”.

”Am transformat deja fața Orientului Mijlociu dincolo de orice recunoaștere, iar acum avem oportunitatea și capacitatea de a o schimba și mai mult și de a aduce un viitor măreț pentru statul Israel, poporul Israelului și întreaga regiune”, a declarat Netanyahu, făcând referire la Acordurile Abraham. Prin aceste acorduri, în 2020-2021, Bahrainul, Emiratele Arabe Unite, si Marocul au recunoscut statul Israel.

Trump: Israelul nu poate supraviețui fără SUA

Starea de spirit la Washington nu pare tocmai favorabilă pentru premierul Israelului. Cu o zi înainte de a se întâlni cu Netanyahu, Trump a făcut din nou referire la relația inegală dintre SUA si Israel: ”Sincer, suntem foarte amabili cu multe țări care nu ar supraviețui fără noi. Și știți cine nu ar supraviețui fără noi? Israelul”.

Iar contextul în care a fost făcuta această declarație nu este un semn de bun venit pentru Netanyahu. Vorbind despre posibilitatea vânzării de avioane F-35 in Turcia, Donald Trump l-a lăudat pe președintele Recep Tayyip Erdogan, unul dintre cei mai duri critici ai premierului israelian. ”Turcia a fost un mare aliat pentru mine. Nimeni nu îmi spune ce ar trebui să vindem. Turcia nu este un mare fan al Israelului, știți asta, nu-i așa? Și nici un mare fan al lui Bibi”, a spus Trump.

Prezența lui Netanyahu devine o problemă de imagine

În ce privește Iranul, Donald Trump a vorbit din nou despre posibile negocieri. ”Ei vor să se întâlnească, iar noi ne întâlnim cu ei. Există șansa să putem ajunge la un acord. Dar fără ceea ce am făcut, nici măcar nu ar fi vorbit cu noi”, a spus Trump.

Urmează prima discuție față în față între Trump și Netanyahu de la începutul războiului din Golf. „Nu fost nicio vizită a lui Netanyahu de la începutul războiului, probabil pentru că războiul s-a transformat atât de repede într-un dezastru, încât venirea lui Netanyahu aici ar fi devenit pur și simplu o problemă de imagine”, a declarat Andrew Day, editor senior la The American Conservative, pentru Al Jazeera.