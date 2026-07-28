Un amendament depus de PSD a fost votat în Comisia pentru sănătate și urmează să ajungă miercuri la votul plenului. Între timp, Cotidianul a stat de vorbă cu mai mulți manageri de spitale din țară. Toți spun că modificarea ar urma să le rezolve măcar o parte din problema crizei de personal.

„Actul normativ care reglementează normarea personalului medical la patul bolnavului este vechi din 2010”

Spre exemplu, Spitalul Județean Călărași a depus la începutul acestui an un memorandum prin care a cerut deblocarea mai multor posturi pe care să le scoată la concurs, spune Florentina Stamate, managera spitalului. Tot ea adaugă faptul că memorandumul nu a fost aprobat până în acest moment, astfel că nu poate angaja.

„Pot să spun că secțiile cu deficit de personal sunt în mod special secția de ATI, secția de neurologie, cardiologie și în general toate secțiile spitalului, pentru că actul normativ care reglementează normarea personalului medical la patul bolnavului este vechi din 2010 și nu mai corespunde nevoilor.

Și anume, pacienții care se internează în spital, și nu este vorba numai de spitalul Călărași, au afecțiuni complexe, cazurile au devenit complexe, au comorbidități, pe lângă diagnosticul principal, și trebuie o atenție sporită din partea personalului medical, începând cu medicii și cu asistenții infirmieri. Deci așteptăm deblocarea, să ne mai rezolvă o parte din problemele. Probabil problemele se vor rezolva în momentul în care se schimbă actul normativ”, a precizat Florentina Stamate.

Managera Spitalului Județean Călărași mai spune că ar mai avea nevoie să angajeze aproximativ 50 de asistenți medicali, dar și aproximativ 20 de medici. La acest calcul sunt luați în considerare rezidenții care termină anul acesta, dar și cei de anul următor, explică Florentina Stamate.

„Infirmiere, brancardieri, la fel, în funcție de necesități. Dar repet, trebuie revizuit actul normativ care reglementează normarea personalului sanitar la numărul de paturi. Spitalul are 571 de paturi. Avem 27 de secții clinice. Deci fiecare secție cu complexitatea ei și cu modul de abordare a cazurilor. Și trebuie o normare adecvată pentru a acorda atenție creșterii actului medical”, a mai adăugat managera spitalului din Călărași.

„Bugetul nu ne permite să acoperim toate posturile”

Totodată, aceasta mai susține că un alt „subiect mai puțin plăcut este subfinanțarea sistemului medical”.

„Să nu uităm că serviciile medicale nu și-au schimbat finanțarea din 2007 până 2018. Iar prețurile au crescut. Prețurile la medicamente, TVA-ul știm că a crescut. Și la celelalte servicii, pentru că un spital, ca zona medicală să meargă, trebuie să aibă tot ce îi trebuie la dispoziție. Și anume aparatură medicală care necesită service, care necesită mentenanță”, explică Florentina Stamate.

Amendamentul aprobat luni în Comisia pentru sănătate prevede că angajările sunt lăsate la liber „în limita bugetului”. La Călărași, „bugetul nu ne permite să acoperim toate posturile”, spune managera.

„Nu avem decât posturile care s-au eliberat prin pensionare sau transferuri, ceea ce sunt foarte puține. Dar vom vedea, vom face o analiză asupra venitorilor și cheltuielilor spitalului și vom vedea unde vom putea angaja”, a completat Florentina Stamate.

„La un moment dat ajungi în impas. Nu ai cu cine”

Și la Spitalul Buhuși a fost primită bine vestea că posturile ar urma să fie deblocate.

„Ar fi de un real folos să putem să înlocuim resursa umană, medicii, personalul, în mod special. Gândiți-vă la situații în care aceștia au ieșit la pensie. Posturile se blochează. Cu cine înlocuim? Vorbim de medici, de asistente medicale, de biologi, de personal medical superior. Avem situație în care a decedat, o asistentă a decedat. Nici acolo nu putem scoate la concurs postul.

Oferim servicii medicale. Suntem un spital cu un grad foarte mare de ocupare a paturilor. Dar la un moment dat ajungi în impas. Nu ai cu cine. Iei, într-adevăr, și încerci de pe o secție pe altă, dar tot personalul este format să poată să-și desfășoare activitatea indiferent de specialitatea din spital. Nu ai cum”, a declarat Constantin Poiană, managerul Spitalului Buhuși, pentru Cotidianul.

„Este foarte greu să le asigurăm tot ceea ce este necesar pentru un act medical bun”

Totuși, acesta spune că spitalul pe care îl conduce nu se confruntă cu deficit de medici. Are, însă, alte probleme.

„Suntem un spital de provincie, dar nu avem deficit de medici pentru că îi curtăm pe medici încă din ultimii ani de rezidențiat. Și am reușit să ne asigurăm medicii pe toate specialitățile. Dar este foarte greu să le asigurăm tot ceea ce este necesar pentru un act medical bun, de calitate. Și aici pot să vă spun în primul rând de ce. Serviciile medicale sunt decontate la nivelul anului 2017.

Prețurile numai anul acesta au crescut cu cel puțin 30-40%. Și vorbim de energie, vorbim de medicamente, materiale sanitare, mentenanță la aparatură. Deci, dacă nu vom avea un nou contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate, un contract cinstit, real, în funcție de gradul de ocupare, în funcție de specialități, în funcție de asigurarea resursei umane, cred că pot să intervină probleme pe care greu le vom putea gestiona”, a explicat Constantin Poiană.

„Există nemulțumire peste tot”

Managerul susține că reușește să atragă rezidenți la spitalul pe care îl conduce pentru că discută cu ei din ultimii ani de rezidențiat.

„Suntem formatori de rezidenți pe mai multe specialități. Medicii vin și fac rezidențiatul și chiar mulți se întreabă cum de rămân într-un spital de provincie. Dar e un alt fel de management.

Adică ne place să fie un management al ușilor deschise, să vină, să discutăm, să punem împreună bazele unor proiecte. Am reușit să acoperim resursa umană. E un lucru mare. Dar sper să reușim în continuare să menținem această resursă umană”, a declarat Constantin Poiană.

În ceea ce privește greva din sistemul sanitar, managerul spune că la Spitalul Buhuși fiecare salariat decide dacă intră sau nu în grevă.

„Dar să știți că discutând cu medicii, cu asistenții medicali, chiar în primele ore ale zilei, au nemulțumirile lor. Și chiar un medic îmi spunea: «domnule Poiană, dacă se va ajunge gărzile să fie și mai prost plătite, să știți, cu toată sinceritatea vă spun, că nu mai facem gărzi».

Deci există nemulțumire peste tot. Sunt oameni care fac grevă, sunt oameni care sunt solidari cu greva, dar asigurăm serviciile medicale ca să nu ajungem într-o ipostază în care un pacient vine, are nevoie de servicii medicale și noi să spunem că nu le putem oferi. În primul rând, cele esențiale, de urgență sunt asigurate”, a adăugat Constantin Poiană.

„Avem un deficit foarte mare în pediatrie, în urgență, în medicină internă”

Ne mutăm la Mangalia, unde Spitalul Municipal din Mangalia a primit o deblocare de 14 posturi printr-un memorandum, spune Alina Dan, managera unității. Dar nu este de ajuns.

„Conform memorandumului, ni s-au deblocat în jur de 14 posturi. Vreo șase asistente, personal auxiliar, muncitori, electricianul, zugravul. Bineînțeles că mai avem nevoie. Propunerea noastră a fost făcută undeva anul trecut. Și de anul trecut până acum s-au mai pensionat, au mai plecat, s-au transferat. S-au mai vacantat din posturi”, a precizat Alina Dan.

Spre deosebire de alte spitale din țară, la Mangalia „personalul este compact și echipa e întreagă” pe secția de terapie intensivă, spune managera spitalului.

„Avem un deficit foarte mare în pediatrie, în urgență, în medicină internă”, a completat aceasta.

„Oamenii își susțin drepturile, fără să blocăm activitatea pe partea de urgență medicală”

În ceea ce privește spațiul pe care îl are în buget pentru angajări dacă se deblochează posturile din sănătate, Alina Dan spune că nu sunt problemă pentru că „previziunea bugetară la începutul anului am făcut-o pentru toate posturile din organigramă”.

„Ele sunt prevăzute ca buget. Doar că sunt vacante posturile nu înseamnă că nu putem să le ocupăm atunci când legislația ne permite să organizăm concursurile. Dar prevederea bugetară este făcută la nivelul întregii organigrame. Toate posturile, fie că sunt vacante sau ocupate”, a explicat managera.

În ceea ce privește greva, Alina Dan spune că la Spitalul Mangalia protestează 30% din personal, pe trei secții principale: ortopedie, recuperare și partea de infecții nosocomiale.

„E în dinamică (n.r. greva). Din câte am înțeles, se declanșează și cea generală. Vedem, oamenii își susțin drepturile, fără să blocăm activitatea pe partea de urgență medicală, acolo trebuie să fim 100%. În rest, ce se poate reprograma prin comunicarea cu pacienții sau aparținătorii, reprogramăm consultațiile sau ce nu este urgent”, a mai declarat Alina Dan.

„Dacă mai continuăm în această linie, o să fie foarte nasol. Nu putem acoperi turele”

La Vâlcea, situația pare una critică. Dan Ponoran, managerul Spitalului Județean Vâlcea, spune că deblocarea posturilor este o idee foarte bună, „pentru că la momentul actual suntem aproape blocați, ca să nu spun blocați, în anumite domenii”.

„Suntem pe linia de plutire, dar dacă mai continuăm în această linie, o să fie foarte nasol. Pentru că nu putem acoperi turele. Și nu vorbesc doar de medici și asistente. Vă dați seama că și un portar dacă îți lipsește din schemă, lași spitalul nepăzit șase nopți. Și nu vreau să contractez firmă de pază, că avem portarii noștri, angajații spitalului. Aceeași poveste este cu fochiștii, cu bucătarii, că nu am externalizat aceste servicii”, a precizat managerul.

Dan Ponoran a mai adăugat că nu are o evidență exactă a numărului de posturi de care mai are nevoie, „dar dacă trece acel amendament vom acoperi posturile cel puțin la nivelul celor care s-au pensionat anul acesta și este suficient”.

Nici bugetul nu i-ar pune probleme să angajeze.

„Bugetul spitalului e ok, ne permite. Am avut excedent anul trecut și acum doi ani, deci nu e o problemă”, a declarat Dan Ponoran.

Referitor la grevă, managerul Spitalului Județean Vâlcea spune că în unitatea sa „este o grevă, dar o face personalul care nu este la serviciu astăzi”.

„Deci serviciile medicale se desfășoară în condiții normale. Și e foarte greu la noi să facem grevă. E ușor la CFR, e ușor la metrou, dar la noi e destul de greu. Noi suntem oameni”, a completat acesta.