Ciprian Ciucu spune că PNL are o facțiune care vrea să meargă mai departe într-o coaliție cu PSD.
„Este o facțiune care s-a poziționat mereu alături de PSD, probabil vor merge pe aceeași politică. De la platforma conservatoare vedem mereu atacuri la adresa președintelui statutar ales, Ilie Bolojan. Nu e ok. Nu-ți ataci propriul partid zilnic, cu fel și fel de filmări și postări pe social media”, spune Ciprian Ciucu la Cotidianul.
Prim-vicepreședintele PNL adaugă că acțiunea unor liberali din așa-numita platformă liberal-conservatoare „este lipsă totală de colegialitate față de ceilalți”.
„Nu e o platformă nouă. Și-au pus ei acest oximoron liberal-conservator în denumire. Partidul are deja o nuanță pregnantă conservatoare, are și o nuanță liberală”.
Întrebat dacă PNL s-a userizat, Ciprian Ciucu spune că „e o prostie”.
„Nu știu ce înseamnă. Și eu am fost acuzat că aș fi fost USR-ist. Prostii! Mai ales că Ilie Bolojan e mai vechi liberal decât mulți din această platformă, acuze aiurea-n tramvai”.
2 comentarii
Userizarea asa-zisului PNL este vizibila si de pe Luna. Practic, toti se manifesta conform statutului unei Uniuni a Saltimbancilor Romanesti.
Placa electorala a placutei Volvo cu userizarea. Este de tipul securisto bolsevic, cand acuzau tot ce nu era comunist si ii eliminau prin justitie polulara. Chiaburi, ciocoi, clasa muncitoare, dai in mine, dai in tine, dai in fabrici si uzine. Este exact ce face postul de propaganda al placutei Volvo, patron turnatorul felix. Plang pe umerii sarmanilor, a saracilor bugetari si magistrati, le i-au interviuri, ii incita la proteste, prezinta sondaje nerealiste si da cu putere in USR, Bolojan si PNL. Ei sunt de vina.