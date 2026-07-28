Ciprian Ciucu spune că PNL are o facțiune care vrea să meargă mai departe într-o coaliție cu PSD.

„Este o facțiune care s-a poziționat mereu alături de PSD, probabil vor merge pe aceeași politică. De la platforma conservatoare vedem mereu atacuri la adresa președintelui statutar ales, Ilie Bolojan. Nu e ok. Nu-ți ataci propriul partid zilnic, cu fel și fel de filmări și postări pe social media”, spune Ciprian Ciucu la Cotidianul.

Prim-vicepreședintele PNL adaugă că acțiunea unor liberali din așa-numita platformă liberal-conservatoare „este lipsă totală de colegialitate față de ceilalți”.

„Nu e o platformă nouă. Și-au pus ei acest oximoron liberal-conservator în denumire. Partidul are deja o nuanță pregnantă conservatoare, are și o nuanță liberală”.

Întrebat dacă PNL s-a userizat, Ciprian Ciucu spune că „e o prostie”.

„Nu știu ce înseamnă. Și eu am fost acuzat că aș fi fost USR-ist. Prostii! Mai ales că Ilie Bolojan e mai vechi liberal decât mulți din această platformă, acuze aiurea-n tramvai”.