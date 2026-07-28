PRO TV, amendat cu 4 milioane de euro de Consiliul Concurenței. Grupul nu și-ar fi respectat angajamentele comerciale

Reducerea decalajului de prețuri față de RCS&RDS, o promisiune încălcată

Amenda vine ca urmare a nerespectării unor angajamente comerciale pe care televiziunea și le-a asumat în anul 2021. Potrivit deciziei autorității de concurență de la acea vreme, PRO TV trebuia să adopte o nouă ofertă comercială care să diminueze decalajul de preț existent între reducerile acordate RCS&RDS, operatorul cu aproximativ 80% din abonații de pe piață, și discounturile oferite celorlalți jucători din telecomunicații.

Aceste angajamente au fost valabile pentru o perioadă de trei ani, fiind aplicate ofertei comerciale derulate între 1 iulie 2021 și 31 mai 2026. Sancțiunea curentă indică faptul că grupul media nu a reușit să respecte parametrii asumați pentru reducerea diferenței tarifare în termenul stabilit.

O investigație cu rădăcini în 2014 și o decizie luată discret

Decizia de sancționare a fost luată de Consiliul Concurenței în data de 4 iulie 2026, însă instituția nu a comunicat-o public printr-un anunț oficial detaliat. Pe site-ul autorității a apărut doar o mențiune referitoare la o deliberare privind evaluarea monitorizării angajamentelor asumate de PRO TV S.R.L., în cadrul unei investigații deschise inițial în urmă cu un deceniu, relatează Ziarul Financiar.

Dosarul original a fost declanșat în iunie 2014, în urma unei plângeri formulate de companiile UPC România (absorbită ulterior de Vodafone România) și Focus Sat. La finalul anului 2021, investigația privind un posibil abuz de poziție dominantă a fost închisă prin acceptarea angajamentelor propuse de post. La momentul respectiv, reprezentanții PRO TV au subliniat că raportul de investigație din 2017 nu constatase deținerea unei poziții dominante sau existența unor practici anticoncurențiale, iar angajamentele au fost oferite fără a recunoaște vreo încălcare a legii.

Impactul amenzii asupra finanțelor PRO TV

Suma de 4 milioane de euro stabilită de Consiliul Concurenței reprezintă aproximativ 1,8% din cifra de afaceri raportată de companie pentru anul trecut și circa 6,6% din profitul net. Conform situațiilor financiare oficiale, PRO TV a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 1,14 miliarde de lei (în ușoară scădere cu 0,7%) și un profit net de 305,8 milioane de lei (în creștere cu 4,2%).

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